Pronostico Betis-Real Sociedad: a Siviglia non ci si annoia

Betis-Real Sociedad è una partita valida per la seconda giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sia Betis che Real Sociedad, non essendo scese in campo nella prima, debuttano direttamente nella seconda giornata della Liga, in quello che ha tutta l’aria di essere uno scontro diretto per un posto nelle coppe europee. I biancoverdi non vedono l’ora di cominciare, visto che questa stagione segnerà l’attesissimo ritorno in Champions League, conquistata grazie al quinto posto nella Liga 2025-26. Un obiettivo che il club di Siviglia inseguiva da tempo ma allo stesso tempo un appuntamento a cui gli andalusi dovranno farsi trovare pronti per evitare brutte sorprese.

Al timone della squadra c’è sempre lui, il decano Manuel Pellegrini, che aspetta con una certa frenesia altri rinforzi. Finora, infatti, il mercato del Betis non è decollato. E gli arrivi di Conde, Bernal e Fran Garcia non possono certo bastare in un’annata in cui il doppio impegno in Champions toglierà inevitabilmente parecchie energie. Pellegrini attende dunque buone nuove, considerando che la cessione di Altimira ha portato in dote un bel tesoretto. L’ultima amichevole disputata dal Betis è stata quella con l’Inter al San Nicola di Bari: un gol del neoacquisto nerazzurro Stones ha castigato i biancoverdi (1-0), che venivano da quattro risultati utili (tre vittorie e un pareggio). Il precampionato dei baschi invece è stato contraddistinto da diverse ombre: la Real Sociedad è reduce da tre sconfitte di fila con Tolosa, Colonia e Chelsea, tre KO che hanno fatto dimenticare presto i successi ottenuti on Wolverhampton e Aston Villa.

Giunti decimi nell’ultima Liga, gli Txuri-Urdin si sono consolati con la vittoria della Coppa del Re, che gli consentirà di giocare l’Europa League. In panchina è rimasto lo statunitense Pellegrino Matarazzo, principale artefice di quel trionfo attesissimo dalla tifoseria basca.

Nella Real Sociedad difficilmente Oyarzabal, campione del mondo con la Spagna, potrà iniziare dal 1′. Dall’altro lato due assenze non indifferenti, Ruibal e Lo Celso.

Come vedere Betis-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida tra Betis e Real Sociedad, valida per la seconda giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Over 1.5” è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il fattore campo dell’Estadio La Cartuja e lo stato di forma mostrato dalle due compagini spingono con forza a favore degli andalusi. Il Betis ha dimostrato solidità e organizzazione nei test estivi, potendo contare su un ossatura collaudata e sull’entusiasmo della piazza. La Real Sociedad appare invece un cantiere ancora aperto, svuotata dalle fatiche della preparazione e condizionata dai recenti KO. Le ultime due sfide in Andalusia hanno visto il Betis dominare segnando tre reti in entrambe le occasioni: ci aspettiamo un successo interno spinto dal dinamismo del reparto d’attacco di Pellegrini. La scelta più redditizia sembra essere la doppia chance a favore del Betis abbinata ad almeno due reti totali.

Le probabili formazioni di Betis-Real Sociedad

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Bernal, Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho Hernández.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Herrera, Sucic; Kubo, Carlos Soler, Barrenetxea; Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1