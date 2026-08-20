Pronostico Marsiglia-Strasburgo: sono abbonati a questo segno

Marsiglia-Strasburgo è una partita della prima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Ligue 1 2026-27 prende ufficialmente il via nell’anticipo dell’Orange Velodrome tra i padroni di casa del Marsiglia e lo Strasburgo. Per i Phocéens era inevitabile cambiare tanto dopo una stagione, quella scorsa, oltremodo deludente, caratterizzata innanzitutto dalla separazione da Roberto De Zerbi (ed il conseguente fallimento del suo progetto), sebbene anche il suo successore, Habib Beye, non sia stato in grado di invertire la rotta, vincendo solamente una partita tra marzo e maggio e fallendo la rincorsa alla Champions League.

Per voltare pagina e provare ad avviare un nuovo corso, il club si è affidato all’esperto Bruno Genesio, uno che conosce come le sue tasche il calcio francese e che viene da due stagioni positive alla guida del Lille. Tante novità pure a livello di rosa: parecchi hanno fatto le valigie, tra cui l’inglese Greenwood, ceduto per circa 40 milioni al Fenerbahçe in Turchia, e l’immarcescibile Aubameyang, finito nella Liga al neopromosso Deportivo A Coruna.

Lo Strasburgo ha cambiato tanto

Gli uomini di Genesio hanno disputato finora diverse amichevoli: il bilancio è di quattro vittorie e due sconfitte (i KO sono arrivati con Nizza e Atletico Madrid). Nei test il giocatore che ha brillato maggiormente è stato l’esterno brasiliano Paixao, sempre a segno nelle ultime quattro uscite.

Anche lo Strasburgo si presenta ai nastri di partenza dopo aver fatto numerosi cambiamenti: la proprietà, la stessa del Chelsea, ha salutato l’inglese O’Neill e ha consegnato le chiavi della squadra al portoghese Hugo Oliveira, ex collaboratore di Marco Silva (attuale tecnico del Benfica ed ex Wolverhampton) e reduce dall’esperienza in Portogallo al Famalicao.

Un’eredità parecchio pesante, dal momento che gli alsaziani vengono da una stagione in cui, pur arrivando fuori dalle coppe in Ligue 1, sono arrivati fino alle semifinali di Conference League. Sul mercato i movimenti, sia in entrata che in uscita, non sono stati pochi: via Enciso, Barco e Diego Moreira (quest’ultimo appena ceduto al Milan per 50 milioni di euro), dentro Reyna, Mitchell, Baldé, Ortega e Diogo Sousa.

Come vedere Marsiglia-Strasburgo in streaming

Marsiglia-Strasburgo è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

L’incrocio tra Marsiglia e Strasburgo ha regalato storicamente grande equilibrio e spettacolo (il segno Gol si è verificato in sette delle ultime otto sfide dirette, accompagnato dall’Over 2.5 in entrambi i confronti della passata stagione). Benché il Marsiglia sia imbattuto nelle ultime cinque gare casalinghe d’esordio stagionale e potrà contare sul calore unico dell’Orange Velodrome, la squadra di Genesio rimane per ora un cantiere aperto a livello di meccanismi difensivi. Lo Strasburgo vanta organizzazione e ripartenze veloci in grado di colpire, rendendo altamente probabile una gara aperta con reti da entrambe le parti.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Strasburgo

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Balerdi, Cornelius, Emerson Palmieri; Nnadi, Hojbjerg; Angel Gomes, Gouiri, Paixao; Maupay.

STRASBURGO (4-2-3-1): Jorgensen; Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell; Oyedele, El Mourabet; Reyna, Nanasi, Godo; Mara.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1