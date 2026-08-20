Musetti-Tiafoe, ancora uno sforzo: un match che si decide sui dettagli

Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe si sfidano nei quarti di Cincinnati: tutto quello che c’è da sapere sul match, dai precedenti al possibile epilogo.

La vittoria su Jaime Faria ha consegnato a Lorenzo Musetti un posto nei quarti di finale di Cincinnati, traguardo di cui l’azzurro aveva bisogno come il pane per recuperare fiducia dopo il lungo stop. Gli ci è voluta poco più di un’ora per superare il promettente qualificato portoghese, battuto in due parziali dopo un primo set più combattuto ma gestito in maniera egregia dal fenomeno carrarino. Il suo percorso al Masters 1000 dell’Ohio, insomma, è stato estremamente convincente, come si evince, d’altra parte, dal fatto che Musetti non abbia finora perso neanche un set.

Dovrà però alzare l’asticella un altro po’, adesso, considerando che ai quarti troverà un Frances Tiafoe in grande spolvero, che ha appena firmato una delle vittorie più significative della sua settimana. L’americano ha eliminato Felix Auger-Aliassime con un netto 6-3, 6-4 e, prima ancora, aveva superato Lorenzo Sonego e Learner Tien, lottando con le unghie e con i denti per conquistare un posto tra i migliori otto di Cincinnati.

L’analisi dei precedenti ci induce, altresì, a non prendere alla leggera l’impegno. Tiafoe e Musetti si sono affrontati per ben 6 volte e sono in perfetta parità, ma c’è uno di questi incontri che pesa più degli altri: l’americano si impose sull’azzurro proprio a Cincinnati, nel 2024, e in due set soltanto, peraltro non troppo combattuti. Al di là di questo indizio, comunque potenzialmente utile ai fini del pronostico, è evidente che nel complesso non ci sia una supremazia tale da far pendere nettamente il pronostico da una parte.

Musetti-Tiafoe: il pronostico

Benché questo match porti con sé innumerevoli incognite, Musetti è favorito, ma davvero di pochissimo. Se l’italiano ha mostrato maggiore continuità nelle prime due uscite e ha raggiunto i quarti senza concedere set, Tiafoe sembra avere ritrovato quella fiducia che gli permette di giocare partite importanti con leggerezza. Verosimilmente, alla luce di ciò, assisteremo ad una partita lunga e combattuta, nella quale nessuno dei due avrà un margine significativo sull’altro. Musetti merita una leggera preferenza per il rendimento espresso finora e per la maggiore continuità mostrata a Cincinnati, ma il precedente vinto dall’americano su questi campi impone prudenza. Non sarebbe sorprendente, insomma, vedere Tiafoe portare Musetti al terzo set.

Musetti in Musetti-Tiafoe