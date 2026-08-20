Paul-Cobolli, l’azzurro non molla: a Cincinnati può ancora stupire

Paul-Cobolli vale un posto in semifinale a Cincinnati: dopo le vittorie su Zverev e Jodar, i due si riaffrontano in una sfida che promette equilibrio.

Gli analisti non gli hanno mai dato fiducia. E Flavio Cobolli, per tutta risposta, ha messo la quinta e ha iniziato il suo viaggio a tutta velocità verso i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Non sembra avere, oltretutto, alcuna intenzione di rallentare, adesso che ha dimostrato di poter competere ad altissimo livello anche sul cemento.

Sui campi dell’Ohio si è regalato un’altra settimana stratosferica, vincendo tre battaglie durissime ma anche estremamente soddisfacenti, l’ultima delle quali contro Rafael Jodar. Il giovane e lanciatissimo tennista spagnolo si era imposto nel primo set, ma si è poi arreso alla furia del tennista azzurro al culmine di un match che si è protratto per oltre due ore e mezza e che ha raccontato, anche meglio delle partite precedenti, la capacità del romano di restare dentro agli incontri più complicati.

Non sarà semplice spuntarla neppure ai quarti, considerando che dall’altra parte della rete ci sarà, stavolta, Tommy Paul, che ha appena firmato una delle imprese più pesanti del torneo: l’americano ha infatti eliminato in rimonta Alexander Zverev, numero 1 del seeding. Quello che è sembrato evidente a tutti, oltre al fatto che l’americano è in formissima, è che giocare davanti al pubblico di casa gli dà ancor più fiducia.

Paul-Cobolli: il pronostico

Paul e Cobolli si sono già affrontati una volta in carriera e questo precedente merita una certa attenzione perché la cornice, guarda caso, era la medesima di quella che ospiterà il loro secondo faccia a faccia. Sì, il solo ed unico incontro tra lo statunitense e l’italiano è stato disputato proprio a Cincinnati, due anni fa, circostanza in cui fu Cobolli ad avere la meglio in tre set. Fu una partita combattutissima, come probabilmente la sarà quella in programma stasera. E anche se il precedente sorride all’azzurro, il momento che stanno attraversando i due giocatori suggerisce prudenza. Paul, del resto, ha appena battuto il numero 1 del torneo e può contare sull’energia del pubblico, mentre Cobolli arriva da un’altra rimonta e ha dimostrato ancora una volta una notevole capacità di reagire quando la partita si mette male. Il pronostico pende leggermente dalla parte di Paul, soprattutto per il rendimento mostrato fin qui e per il fattore casa. Cobolli, però, ha ormai accumulato abbastanza fiducia per rendere il confronto molto meno scontato di quanto potrebbe suggerire il pronostico, tanto che la sensazione è quella di un’altra partita lunga, nella quale l’azzurro può avere le sue occasioni e portare nuovamente Paul al terzo set.

Paul in Paul-Cobolli