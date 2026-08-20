Pronostico Arsenal-Coventry: numeri interni schiaccianti

Arsenal-Coventry è una partita della prima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Inizia la Premier League e contestualmente anche la difesa del titolo da parte dell’Arsenal, che nella passata stagione ha messo fine a un digiuno che durava da oltre vent’anni. I Gunners di Mikel Arteta, stando alle quote dei bookmaker, dovrebbero laurearsi nuovamente campioni d’Inghilterra, nonostante la concorrenza sia come al solito spietata (al netto dei cambiamenti che hanno fatto le dirette concorrenti).

I londinesi, del resto, una settimana fa hanno ripreso da dove avevano lasciato, strapazzando il Manchester City di Enzo Maresca nel primo match ufficiale della stagione calcistica inglese, il Community Shield: un 3-0 senz’appello da parte dei campioni in carica, letteralmente dominanti – la partita era in ghiaccio praticamente a inizio ripresa – e apparsi già in forma smagliante, in barba a qualche assenza importante (out gli infortunati Saliba e Timber, mentre Saka e Rice sono entrati nel secondo tempo). Arteta si è goduto le ottime prestazioni di due dei nuovi acquisti, Bruno Guimaraes e Tzolis, entrambi protagonisti malgrado non siano finiti nel tabellini dei marcatori.

Aria di derby per Lampard

All’Emirates Stadium arriva una neopromossa, il Coventry, che ha stravinto l’ultimo campionato di Championship collezionando ben 95 punti e chiudendo a +11 sulla seconda.

Gli Sky Blues, guidati dall’ex capitano del Chelsea Frank Lampard (ci sarà aria derby per lui), hanno fatto così ritorno in massima serie per la prima volta dalla stagione 2000-01, mettendosi alle spalle annate complicate. Il Coventry sta provando a rinforzarsi nel mercato estivo: finora sono arrivati 8 nuovi elementi ed il più costoso è il centrocampista ex Nordsjaelland Yirenkyi, classe 2006. Nelle tre amichevoli disputate la squadra di Lampard ha ottenuto vittorie prestigiose contro due club di Liga e Ligue 1, Espanyol e Monaco.

Come vedere Arsenal-Coventry in diretta tv e streaming

La sfida tra Arsenal e Coventry è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il divario tecnico, la spinta del pubblico dell’Emirates Stadium e l’incredibile stato di forma già mostrato dall’Arsenal nella vittoria per 3-0 contro il Manchester City nel Community Shield pendono pesantemente a favore dei Gunners. Il Coventry di Lampard è una compagine organizzata, forte di un mercato ambizioso e spinta dall’entusiasmo della neopromossa, ma la prima trasferta in casa dei campioni rischia di rivelarsi proibitiva. L’Arsenal vanta numeri interni schiaccianti (15 vittorie su 19 in casa nello scorso campionato) e ha la qualità offensiva per mettere in cassaforte i primi tre punti della stagione già prima dell’intervallo. Per questo motivo scegliamo la combo vittoria interna abbinata a una finestra di gol complessivi compresa tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Arsenal-Coventry

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Bruno Guimaraes; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

HAPOEL TEL AVIV (4-3-3): Rushworth; van Ewijk, Thomas, Amenda, Markelo; Onyeka, Grimes, Yirenkyi; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0