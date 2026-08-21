Pronostici Inter-Monza e Udinese-Como: la Serie A riparte da San Siro

Inter-Monza e Udinese-Como sono due partite della prima giornata della Serie A e si giocano sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Spetta all’Inter pigliatutto dello scorso anno (campionato e Coppa Italia) calciare il primo pallone della Serie A 2026-27, in un derby tutto lombardo con il neopromosso Monza, nuovamente al piano di sopra dopo una stagione nel purgatorio della B.

I nerazzurri, con il tricolore sul petto, sono sempre la squadra da battere nonostante una rosa non più giovanissima e nonostante le fisiologiche sensazioni di appagamento.

Sul mercato sono sfumati diversi colpi, ma i dirigenti Marotta e Ausilio nelle ultime settimana si sono messi alle spalle le delusioni facendo la spesa in Premier League e portando ad Appiano Gentile tre nazionali inglesi: Spence, Stones e Jones, tre elementi che garantiscono freschezza, esperienza e voglia di riscatto. Gli uomini di Cristian Chivu si sono ben comportati nel precampionato: 4 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per una squadra che è apparsa già ben rodata. Il Monza, promosso attraverso i playoff e al termine di una lottatissima finale con il Catanzaro, si affidato a Ivan Juric per provare a mantenere la categoria, impresa che secondo bookmaker e addetti ai lavori si preannuncia complicata. I brianzoli vengono dal 3-0 rifilato all’Avellino in Coppa Italia, in cui ha brillato l’attaccante portoghese Varela (doppietta), arrivato dal Gil Vicente. A San Siro Juric dovrà fare a meno degli squalificati Thiam e Mota, nell’Inter invece è out – sempre per squalifica – Mkhitaryan. In attacco Chivu si affida a Lautaro ed Esposito, a destra toccherà a Diouf (Spence sarà convocato a partire dalla prossima).

Come vedere Inter-Monza in diretta tv e in streaming

Inter-Monza, in programma sabato alle 18:30 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il divario tecnico e la tradizione storica d’esordio dei campioni d’Italia (una sola sconfitta alla prima giornata da detentori del titolo dal 1929 a oggi) pendono totalmente a favore dell’Inter. Gli uomini di Chivu hanno mostrato ottima fluidità nei test estivi e vantano un potenziale offensivo devastante, spinto da capitan Lautaro. Il Monza cercherà di chiudersi e ripartire sotto la regia tattica di Juric – allenatore reduce da esperienza estremamente negative – ma le assenze per squalifica e l’impatto con la scala del calcio rischiano di rendere la partita a senso unico fin dalle prime battute. Optiamo sul successo dell’Inter a porta inviolata, sfruttando l’organizzazione difensiva nerazzurra e le defezioni nel reparto d’attacco dei brianzoli.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Forson, Cutrone; Varela.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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Comparazione quote

La combo “1+No Gol” in Inter-Monza è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. La combo “X2+Under 3.5” in Udinese-Como è quotata invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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Dopo la Champions League acciuffata all’ultima giornata nella scorsa stagione, relegando due nobili del calcio italiano come Milan e Juventus in Europa League, il Como di Cesc Fabregas è ufficialmente entrato in una nuova dimensione.

E, alla luce di un altro mercato faraonico (oltre 350 milioni spesi in tre anni), c’è anche chi ritiene che i lariani possano dire la loro nella corsa Scudetto. Del resto sono rimasti praticamente tutti i più forti – Nico Paz su tutti – e probabilmente nelle prossime due settimane arriverà un attaccante di peso (Kean sembra sempre più vicino) che si alternerà con l’affidabile Douvikas. La trasferta di Udine, tuttavia, cela sempre diverse insidie. I bianconeri, lasciati partire Atta e Kristensen, hanno confermato il tedesco Runjaic in panchina e convinto Zaniolo a rimanere nonostante qualche bizza pre-rinnovo. I presupposti per fare bene come lo scorso anno, dunque, ci sono tutti: se l’obiettivo però è alzare l’asticella, servirà maggiore continuità.

Come vedere Udinese-Como in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Como è in programma sabato alle 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Como anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’incrocio tra la solidità tattica dell’Udinese e l’impostazione europea del Como promette un match d’apertura estremamente tirato ed equilibrato. I lariani vantano una retroguardia imperforabile che ha concesso pochissimo nella scorsa Serie A (nessun gol subito negli scontri diretti coi friulani un anno fa), mentre l’Udinese tende a iniziare i propri campionati con estrema prudenza, avendo pareggiato il debutto nelle ultime due edizioni. Ci aspettiamo una gara tattica e bloccata, risolvibile solo da un episodio o da una giocata individuale di Nico Paz. Il giusto compromesso è la doppia chance a favore del Como unita a un numero contenuto di reti, facendo leva sulla tenuta difensiva d’élite dei lariani e sull’equilibrio tipico dei debutti stagionali.

Le probabili formazioni di Udinese-Como

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1