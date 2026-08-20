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I pronostici di giovedì 20 agosto: Europa League, Conference League e Liga

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I pronostici di giovedì 20 agosto, scorpacciata di match nelle due coppe europee “minori” con l’andata degli spareggi. Ma si gioca anche in Spagna e in Arabia Saudita. 

I riflettori oggi sono puntati sugli spareggi di Europa e Conference League e soprattutto sulla New Balance Arena di Bergamo, dove scatta ufficialmente il nuovo corso dell’Atalanta targato Maurizio Sarri nella gara d’andata del playoff di Conference contro l’Hapoel Tel Aviv. Per la prima volta dopo la storica era Gasperini, la Dea passa alla difesa a quattro e al 4-3-3, affidando le chiavi dell’attacco al tridente Zalewski-Krstovic-Raspadori.

La Conference League
I pronostici di giovedì 20 agosto: Europa League, Conference League e Liga (Ansafoto) – Ilveggente.it

Nonostante qualche assenza pesante (out De Ketelaere e Hien) e un Hapoel più rodato, la differenza di caratura tecnica è netta e i gol non dovrebbero mancare. La giornata odierna offre però grande spettacolo anche al di fuori dei confini europei. In Spagna si prosegue con la prima giornata “spezzettata” della Liga con l’equilibrato incrocio tra Rayo Vallecano e Alavés, mentre nella Saudi Pro League scende in campo Al-Hilal di Simone Inzaghi, impegnato sul campo dell’Al-Fayha.

Tornando alla ricca offerta delle coppe europee, gli spareggi d’andata regalano spunti ad alta quota tra Europa e Conference League. Previste due ampie vittorie casalinghe da parte del Beşiktaş di Vincenzo Italiano contro il Kauno Žalgiris e per il Benfica di Marco Silva contro l’AGF Aarhus, sostenute da reparti d’attacco in stato di grazia.

Pronostici: la scelta del Veggente

1+OVER 2,5 in Benfica-AGF Aarhus, Europa League, ore 21:00

Vincenti

  • COPENAGHEN (in Inter Turku-Copenaghen, Conference League, ore 18:00)
  • RANGERS (in Rangers-Jablonec, Conference League, ore 20:45)
  • FRIBURGO (in Motherwell-Friburgo, Conference League, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Besiktas-Kauno Zalgiris, Europa League, ore 19:00
  • Al Fayha-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Atalanta-Hapoel Tel Aviv, Conference League, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Mjallby-Salisburgo, Europa League, ore 18:00
  • Nordsjaelland-San Gallo, Conference League, ore 19:00
  • Sion-Ajax, Conference League, ore 20:15
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.29 GOLDBET ; 10.26 SPORTBET; 9.29 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1+UNDER 2.5 in Rayo Vallecano-Alavés, Liga, ore 21:00

 

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