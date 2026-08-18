I pronostici di martedì 18 agosto: Champions League, EFL Trophy e Copa Libertadores

I pronostici di martedì 18 agosto: iniziano gli spareggi di Champions League con tre gare in programma ma si gioca anche in Inghilterra e in Sudamerica.

Non solo la grande notte dei preliminari continentali. Questo martedì regala spunti un po’ ovunque, dalle sfide d’oltremanica dell’EFL Trophy fino alle notti infuocate d’oltreoceano con gli ottavi di finale della Copa Libertadores.

Ma il piatto forte del palinsesto resta l’andata degli spareggi di Champions, dove sei squadre si giocano l’accesso alla ricchissima fase a gironi. Ad aprire le danze è l’affascinante incrocio tra Fenerbahçe e Lione: i turchi hanno allestito una vera e propria corazzata per sfatare la maledizione dei preliminari che dura dal 2008. Il Fener ha già quattro gare europee nelle gambe trascinato da un Talisca sempre a segno, ma dietro concede sempre qualcosa (come dimostra il KO all’esordio in patria). Dal canto suo, il Lione di Fonseca vanta un tasso tecnico superiore con gli innesti di Openda e Athekame, pur pagando un inevitabile ritardo di condizione: la giocata migliore punta sull’esito Gol.

Spostandoci in Croazia, la Dinamo Zagabria riceve i campioni di Norvegia del Viking. I croati vivono uno stato di grazia straripante con cinque vittorie consecutive e vantano un’esperienza sconfinata nei preliminari europei, trascinati dalla coppia gol Beljo-Kacavenda. Il Viking calca questi palcoscenici per la prima volta dal 1992, arriva dal KO col Rosenborg ed è fortemente incerottato nel reparto arretrato (out Baertelsen), motivo per cui la combinazione 1X+Over 1.5 appare la scelta più solida.

Infine, a Sofia va in scena Levski Sofia-AEK Atene: i campioni di Bulgaria diretti da Julio Velazquez sono la vera sorpresa estiva con 10 gare ufficiali imbattuti (8 vittorie e 2 pareggi) e un fortino casalingo inattaccabile. L’AEK della stella Jovic possiede un potenziale tecnico superiore ma ha disputato una sola gara ufficiale finora (la Supercoppa persa ai rigori) e rischia di soffrire l’impatto fisico dei padroni di casa. Un pareggio non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Dinamo Zagabria-Viking, Champions League, ore 21:00

Vincenti

WIGAN (in Wigan-Aston Villa U21, EFL Trophy, ore 20:00)

(in Wigan-Aston Villa U21, EFL Trophy, ore 20:00) BARNET (in Barnet-Arsenal U21, EFL Trophy, ore 20:45)

(in Barnet-Arsenal U21, EFL Trophy, ore 20:45) INDEPENDIENTE RIVADAVIA O PAREGGIO (in Indipendendiente Rivadavia-Fluminense, Copa Libertadores, ore 00:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su CALCI D’ANGOLO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Stockport County-Everton , EFL Trophy , ore 20:00

, , ore 20:00 Northampton Town-Brighton U21, EFL Trophy, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Reading-Wycombe , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Fenerbahçe-Lione, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 4.36 GOLDBET ; 3.99 SPORTBET; 4.36 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Levski Sofia-AEK Atene, Champions League, ore 21:00