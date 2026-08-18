Cincinnati, sedicesimi senza sconti: i pronostici dei match di martedì 18 agosto

Il Masters 1000 di Cincinnati entra nella fase dei sedicesimi di finale: analisi e pronostici delle cinque sfide più interessanti in programma martedì.

A Cincinnati è già scoccata l’ora dei sedicesimi di finale e il programma del turno propone diversi incroci capaci di mettere alla prova i giocatori ancora in corsa. Tra gli incontri più interessanti c’è, per esempio, quello tra Juan Manuel Cerundolo e Felix Auger-Aliassime: l’argentino ha dovuto faticare parecchio per avere la meglio su Arthur Rinderknech, rimontando dopo aver perso il primo set, mentre il canadese ha iniziato il torneo con una vittoria di prestigio contro Stefanos Tsitsipas.

Il risultato ottenuto a Cincinnati conferma quanto Auger-Aliassime possa essere pericoloso sul cemento, superficie sulla quale ha costruito buona parte dei risultati migliori della carriera, motivo per il quale parte decisamente favorito.

Vale la pena seguire anche il faccia a faccia tra Joao Fonseca e Christopher O’Connell: il primo, testa di serie, ha superato Botic van de Zandschulp in due set, anche se ha dovuto ricorrere al tie-break nel secondo parziale, mentre O’Connell è arrivato al terzo turno grazie al ritiro di Casper Ruud e quindi ha avuto un percorso decisamente meno dispendioso. Fonseca, però, ha maggiore esperienza a questi livelli e sembra avere qualcosa in più, al punto da essere il favorito per la vittoria.

Masters 1000 Cincinnati, chi va agli ottavi?

Tra le sfide da seguire c’è anche quella tra Taylor Fritz e Daniel Merida Aguilar: lo statunitense, reduce dal titolo conquistato a Washington, ha iniziato bene anche in Ohio superando Alex Michelsen, mentre il suo prossimo avversario ha battuto Zizou Bergs e si è guadagnato un appuntamento di grande prestigio contro il numero 9 del mondo. Il giovane spagnolo ha già mostrato di poter sorprendere, ma Fritz resta il favorito.

Molto interessante, ancora, il match tra Brandon Nakashima e Daniil Medvedev, quarto atto di una rivalità piuttosto avvincente: il russo conduce per 3 a 0 nei precedenti e ha già battuto Nakashima nella finale di quest’anno di Brisbane, dato che rende quasi scontata la vittoria dell’ex numero 1 del mondo.

Infine, spazio a Learner Tien e Frances Tiafoe, sfida che ripropone un confronto già visto quest’anno a Delray Beach, quando fu Tien a imporsi in tre set. Il giovane americano ha poi confermato di poter competere con avversari di primo piano, mentre Tiafoe arriva all’appuntamento dopo una stagione capace di regalargli anche il titolo di Halle. Il precedente più recente e il rendimento di Tien sul cemento spingono però a concedere fiducia al più giovane dei due.

Auger-Aliassime in Cerundolo-Auger-Aliassime

Fonseca in Fonseca-O’Connell

Fritz in Fritz-Merida Aguilar

Medvedev in Nakashima-Medvedev

Tien in Tien-Tiafoe