Zheng-Musetti, l’azzurro sogna gli ottavi: il pronostico della sfida

Sedicesimi di finale al Masters 1000 di Cincinnati: ecco l’analisi e il pronostico della sfida di martedì 18 agosto tra Michael Zheng e Lorenzo Musetti.

Sarà Michael Zheng l’avversario che, ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, cercherà di mettere i bastoni al nostro Lorenzo Musetti. Un confronto, quello in programma oggi, lunedì 17 agosto, che metterà di fronte due giocatori arrivati a questo appuntamento dopo un esordio differente da ogni punto di vista. L’azzurro, reduce da un periodo non semplice, ha superato agevolmente Daniel Altmaier e si presenta al secondo turno con l’obiettivo di recuperare il tempo perso.

Lo statunitense Zheng, invece, arriva dalle qualificazioni e ha avuto modo, alla luce di ciò, di prendere confidenza con il campo di Cincinnati. Finora se l’è cavata egregiamente, ma adesso troverà ad attenderlo un avversario con una classifica e un’esperienza decisamente superiori a quelle dei rivali precedenti, motivo per il quale dovrà alzare ulteriormente l’asticella.

Benché Zheng abbia dimostrato di poter complicare la vita ai suoi avversari, l’azzurro parte con un vantaggio importante sul piano dell’esperienza. Musetti è un fuoriclasse e sa bene quanto conti gestire i momenti delicati quando il torneo entra nella sua fase più importante. Zheng, dal canto suo, avrà la possibilità di affrontare il match senza particolari pressioni e proverà a sfruttare ogni occasione per mettere in discussione il pronostico, ma dovrà giocare il suo miglior tennis per disinnescare il carrarino.

Zheng-Musetti: il pronostico

Questi due giocatori non si sono mai affrontati, il che aggiunge un alone di mistero alla sfida in programma martedì 18 agosto. Volendo azzardare una previsione, però, il favorito è Musetti, soprattutto per il maggiore bagaglio maturato nel circuito e per la capacità di gestire appuntamenti di questo livello. La sensazione è che Musetti abbia qualcosa in più e possa riuscire a conquistare gli ottavi di finale. Zheng ha comunque le qualità per complicargli la vita, quindi l’azzurro dovrà evitare di concedergli troppo spazio nel corso della partita e chiudere i conti nel minor numero di game possibile.