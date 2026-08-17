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Pronostico Sassuolo-Cesena: Aquilani parte bene

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Sassuolo-Cesena è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla 

Ha cambiato molto il Sassuolo in questa estate. Via l’allenatore – Grosso – dentro Aquilani, che ha sfiorato la Serie A col Catanzaro. Un mercato in fermento, tra le altre cose, si parla della possibile uscita di Pinamonti – che ha un anno di contratto – e se non dovesse scendere in campo oggi potrebbe essere un segnale.

Pronostico Sassuolo-Cesena
Pronostico Sassuolo-Cesena: Aquilani parte bene (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche il Cesena ha cambiato il tecnico: via Cole, annunciato clamorosamente la scorsa annata, dentro Alino Diamanti. Non pare proprio che i bianconeri ospiti, in questo momento, possano tenere testa a questa squadra. Il Sassuolo, nonostante tutte, è di una categoria superiore e soprattutto quando gioca queste partite si esalta. O, per meglio dire, non le prende mai sottogamba. Aquilani, inoltre, vuole partire con il piede giusto in questa sua prima gara ufficiale. Dopo la grossa esperienza in Serie B in Calabria, vuole bagnare il suo debutto nel calcio che conta con una vittoria. E la fase precampionato qualche soddisfazione comunque l’ha regalata. In poche parole non ci aspettiamo grandi scossoni.

Come vedere Sassuolo-Cesena in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Cesena è in programma lunedì alle 18:30. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Sassuolo vincente e passaggio del turno semplice per i neroverdi. Una partita che dovrebbe anche regalare un certo spettacolo con almeno una rete per squadra e almeno tre reti complessive. Sì, dovrebbe finire proprio in questo modo.

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Le probabili formazioni di Sassuolo-Cesena

SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Macchioni, Doig; Lipani, Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; Pinamonti.
CESENA (4-3-3): Fontana; Frabotta, Zaro, Natta, Ciofi; Guidi, Arrigoni, Pagano; Olivieri, Casadei, Caprini.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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