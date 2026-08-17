Pronostico Sassuolo-Cesena: Aquilani parte bene

Sassuolo-Cesena è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla

Ha cambiato molto il Sassuolo in questa estate. Via l’allenatore – Grosso – dentro Aquilani, che ha sfiorato la Serie A col Catanzaro. Un mercato in fermento, tra le altre cose, si parla della possibile uscita di Pinamonti – che ha un anno di contratto – e se non dovesse scendere in campo oggi potrebbe essere un segnale.

Anche il Cesena ha cambiato il tecnico: via Cole, annunciato clamorosamente la scorsa annata, dentro Alino Diamanti. Non pare proprio che i bianconeri ospiti, in questo momento, possano tenere testa a questa squadra. Il Sassuolo, nonostante tutte, è di una categoria superiore e soprattutto quando gioca queste partite si esalta. O, per meglio dire, non le prende mai sottogamba. Aquilani, inoltre, vuole partire con il piede giusto in questa sua prima gara ufficiale. Dopo la grossa esperienza in Serie B in Calabria, vuole bagnare il suo debutto nel calcio che conta con una vittoria. E la fase precampionato qualche soddisfazione comunque l’ha regalata. In poche parole non ci aspettiamo grandi scossoni.

Come vedere Sassuolo-Cesena in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Cesena è in programma lunedì alle 18:30. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata 1.52 Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Sassuolo vincente e passaggio del turno semplice per i neroverdi. Una partita che dovrebbe anche regalare un certo spettacolo con almeno una rete per squadra e almeno tre reti complessive. Sì, dovrebbe finire proprio in questo modo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Sassuolo-Cesena

SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Macchioni, Doig; Lipani, Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; Pinamonti.

CESENA (4-3-3): Fontana; Frabotta, Zaro, Natta, Ciofi; Guidi, Arrigoni, Pagano; Olivieri, Casadei, Caprini.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1