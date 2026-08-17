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Pronostico Pisa-Empoli: seconda volta consecutiva

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Pisa-Empoli è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla 

Nel corso degli anni questo derby toscano molto spesso ha regalato una vittoria all’Empoli. Solamente nell’ultima occasione, in un’amichevole giocata la passata estate, il Pisa, che era comunque in Serie A, è riuscito ad avere la meglio.

Pronostico Pisa-Empoli
Pronostico Pisa-Empoli: seconda volta consecutiva (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I padroni di casa, però, rispetto allo scorso anno quando sono retrocessi, non è che abbiano cambiato tantissimo a livello di rosa. E hanno preso pure un allenatore che in cadetteria è sempre riuscito a fare la differenza. Insomma, i pisani partono con i favori del pronostico – anche se non tutti – per una risalita nel massimo campionato. E tra le altre cose vorrebbero pure far continuare un precampionato assai importante. Non possiamo dimenticare che è arrivata una clamorosa vittoria contro il Bologna – quattro a uno – che ha fatto alzare l’autostima in maniera importante.

L’Empoli anche ha fatto bene nella fase di preparazione, non perdendo mai. Tre pareggi e una vittoria il sommario complessivo, ma anche con squadre di categorie inferiori non sono arrivati chissà quali segnali. Gli ospiti sono oggettivamente un cantiere aperto e potrebbero decisamente pagare dazio in questa prima partita ufficiale della propria stagione. 

Come vedere Pisa-Empoli in diretta tv e in streaming

Pisa-Empoli è in programma lunedì alle 18. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it.

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Il pronostico

Ci aspettiamo, alla fine, una vittoria dei padroni di casa. Una gara che dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra. Ma il passaggio del turno se lo prenderà il Pisa che in questo momento sta decisamente meglio dell’Empoli, ancora alla ricerca di una vera identità.

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Le probabili formazioni di Pisa-Empoli

PISA (4-3-3): Semper, Zanon, Caracciolo, canestrelli, Leris, Picciinini, Leone, Vural, Marras, Meister, Tramoni.
EMPOLI(3-5-2): Seghetti, Indragoli, Curto, Tosto, Egan, Magnino, Yepes, Saporiti, Ceesay, Distefano, Monaco.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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