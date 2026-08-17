Pronostico Fenerbahçe-Lione: la spinta del pubblico per sfatare la maledizione

Fenerbahçe-Lione è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per entrambe è l’ultimo grande scoglio prima della League Phase della Champions League: inutile girarci attorno, giocarla è uno dei grandi obiettivi di Fenerbahçe e Lione, costruite per non mancare la qualificazione alla ricca e prestigiosa fase a girone unico della coppa dalle grandi orecchie.

Per il club turco è diventata quasi un’ossessione: dal 2008, anno della loro ultima partecipazione, hanno visto terminare per ben nove volte il loro percorso negli insidiosissimi preliminari. Nella scorsa stagione si fermarono sempre agli spareggi, eliminati dal Benfica. Un flop che fu la causa della separazione dal tecnico José Mourinho, che dopo pochi giorni si dimise e approdò proprio sulla panchina della squadra portoghese. Il Fenerbahçe, che nel frattempo non è riuscito a mettere fine al dominio del Galatasaray in Super Lig nonostante i grossi investimenti, ci riprova dopo l’ennesima campagna acquisti degna di nota: l’ultimo arrivato è Lukaku, ma prima dell’attaccante belga in Turchia il Fener ha accolto anche Greenwood (soffiato alla Roma e pagato circa 40 milioni), Aké, Cherif e Muriqi.

Turchi con più minuti nelle gambe

I gialloblù, da quest’anno guidati da Ismail Kartal, hanno già disputato due turni preliminari, superando i polacchi del Gornik Zabrze e gli austriaci dello Sturm Graz senza strafare. In campionato, tuttavia, hanno deluso all’esordio: forse distratto dall’imminente sfida con il Lione, il Fenerbahçe si è arreso contro ogni pronostico al Gençlerbirligi (2-1) nella prima giornata di Super Lig.

Il Lione dell’ex Roma e Milan Paulo Fonseca invece non ha esordito in campionato, per il semplice fatto che la Ligue 1 non è ancora iniziata (nel prossimo weekend si parte con il Tolosa). Rispetto al Fenerbahçe, i Gones hanno disputato un turno in meno in Champions: una settimana fa la rimonta sullo Sparta Praga, ribaltato 3-0 in Francia dopo la sconfitta per 2-1 in Cechia all’andata.

Quarto nell’ultima Ligue 1, il Lione non partecipa alla Champions League dal 2019, edizione conclusa con una storica semifinale. Alla corte dell’allenatore portoghese sono appena arrivati due rinforzi dalla Serie A: Athekame dal Milan e soprattutto Openda dalla Juve.

Come vedere Fenerbahçe-Lione in diretta tv e streaming

La sfida tra Fenerbahçe e Lione, in programma martedì alle 21:00 al Chobani Stadium di Istanbul, in Turchia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Fenerbahçe si gioca una fetta enorme di stagione in questi primi 90 minuti: la pressione è alle stelle, ma la qualità a disposizione di Kartal è semplicemente devastante. Il Lione di Fonseca possiede l’organizzazione tattica e la velocità per fare male in ripartenza – sfruttando anche l’impatto dei nuovi acquisti – ma pagherà inevitabilmente qualcosa sul piano del ritmo agonistico rispetto a una squadra più rodata. Considerando la fragilità difensiva mostrata dai turchi all’esordio in campionato e la loro spinta offensiva tra le mura amiche, ci sono tutti i presupposti per un match aperto e ricco di marcature da ambo i lati. Consigliamo la doppia chance interna unita a due marcature complessive, facendo leva sull’incredibile potenziale d’attacco del Fenerbahçe, sul momento magico di Talisca e sulle ripartenze letali della squadra di Fonseca.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Lione

FENERBAHCE (4-2-3-1): Cetin; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Guendouzi, Kanté; Greenwood, Asensio, Akturkoglu; Talisca.

LIONE (3-4-2-1): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert; Maitland-Niles, Morton, Tessmann, Ouedraogo; Abner, Tolisso; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1