Pronostico Deportivo La Coruna-Elche: ritorno col botto

Deportivo La Coruna-Elche è una gara della prima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Quasi dieci anni dopo l’ultima apparizione nella Liga spagnola, il Deportivo la Coruna vuole tornare col botto. Anche perché il mercato ha regalato giocatori importanti. In assoluto, il colpo migliore, è quello di Aubameyang, un attaccante che di presentazioni non ne ha bisogno. Ma è arrivato anche Asp Jensen dal Bayern Monaco, per un certo periodo accostato alla Lazio.

Inoltre il Depor ha una serie importante quando debutta in Liga in casa: nelle ultime sei partite che ha giocato, appunto, al debutto davanti ai propri tifosi, ha perso solamente una volta. Dall’altro lato arriva un Elche che si è salvato la scorsa annata solamente all’ultima giornata. Se nella prima parte è stato in corso per l’Europa, nella seconda si è trovato invischiato per non retrocedere. E poi c’è anche un dato incredibile che riguarda appunto la prima partita di campionato di questa squadra: nelle ultime 12 stagioni della Liga non hanno mai vinto al debutto ufficiale – 3 pareggi e 9 sconfitte – e si preannuncia un’altra serata assai complicata. Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Deportivo La Coruna-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Deportivo La Coruna-Elche, gara valida per la prima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Deportivo la Coruna è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Un ritorno con i fiocchi per il Depor, che si prenderà la prima vittoria della sua stagione e inizierà alla grande. Per l’Elche la solita storia.

Le probabili formazioni di Deportivo La Coruna-Elche

DEPORTIVO LA CORUNA (4-4-2): Roman; Navarro, Noubi, Ede, Quagliata; Luismi, Amatucci, Soriano, Villares; Nsongo, Aubameyang.

ELCHE (3-5-2): Dituro; Chust, Affenrguber, Solari; Tete Morente, Villar, Aguado, Cepeda, Valera; Houary, Nino.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1