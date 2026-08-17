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I pronostici di lunedì 17 agosto: Coppa Italia, Liga e Championship

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I pronostici di lunedì 17 agosto, in campo Coppa Italia, Liga spagnola, Primeira Liga portoghese e Championship inglese.

Oltre alla Coppa Italia e alla Liga spagnola, con le partite Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Deportivo la Coruna-Elche di cui parliamo a parte, oggi si gioca il posticipo della prima giornata di Championship tra Cardiff e Wrexham.

I pronostici di lunedì 17 agosto: Coppa Italia, Liga e Championship (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Il Wrexham ha sfiorato i playoff di Championship nella scorsa stagione, chiudendo settimo a soli due punti dall’Hull. La squadra di Phil Parkinson ha raccolto punti in quasi il 70% delle trasferte, perdendo appena sette gare fuori casa. I Red Dragons hanno inoltre rinforzato la rosa e puntano a migliorare i 71 punti dell’ultimo campionato.

Il Cardiff torna in Championship dopo la promozione e può sfruttare entusiasmo e fattore campo. I Bluebirds di Brian Barry-Murphy propongono un calcio basato sul possesso palla, arrivato al 62% di media. La giovane età della squadra, però, potrebbe causare qualche difficoltà nell’adattamento alla nuova categoria. Il Wrexham appare più esperto, ma il Cardiff ha le qualità per evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico. Si prospetta quindi una partita equilibrata, con poche differenze tra le due formazioni. Entrambe potrebbero accontentarsi di iniziare la stagione conquistando almeno un punto.

Pronostici: la scelta del Veggente

2 + OVER 2,5 in Casa Pia-Benfica, Primeira Liga, ore 21:15

Vincenti

  • SASSUOLO (in Sassuolo-Cesena, Coppa Italia, ore 18:30)
  • DEPORTIVO LA CORUNA O PAREGGIO (in Deportivo la Coruna-Elche, Liga, ore 21:00)
  • CREMONESE (in Cremonese-Sampdoria, Coppa Italia, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Sassuolo-Cesena, Coppa Italia, ore 18:30
  • Brøndby-Sønderjyske, Super Liga, ore 19:00
  • Casa Pia-Benfica, Super Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Cardiff-Wrexham, Championship, ore 21:00
  • Palermo-Lecce, Coppa Italia, ore 21:15
  • Samsunspor-Göztepe, Super Lig, ore 20:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 19.09 GOLDBET ; 19.58 SPORTBET; 19.09 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Cardiff-Wrexham, Championship, ore 21:00

 

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