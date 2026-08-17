I pronostici di lunedì 17 agosto: Coppa Italia, Liga e Championship

I pronostici di lunedì 17 agosto, in campo Coppa Italia, Liga spagnola, Primeira Liga portoghese e Championship inglese.

Oltre alla Coppa Italia e alla Liga spagnola, con le partite Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Deportivo la Coruna-Elche di cui parliamo a parte, oggi si gioca il posticipo della prima giornata di Championship tra Cardiff e Wrexham.

Il Wrexham ha sfiorato i playoff di Championship nella scorsa stagione, chiudendo settimo a soli due punti dall’Hull. La squadra di Phil Parkinson ha raccolto punti in quasi il 70% delle trasferte, perdendo appena sette gare fuori casa. I Red Dragons hanno inoltre rinforzato la rosa e puntano a migliorare i 71 punti dell’ultimo campionato.

Il Cardiff torna in Championship dopo la promozione e può sfruttare entusiasmo e fattore campo. I Bluebirds di Brian Barry-Murphy propongono un calcio basato sul possesso palla, arrivato al 62% di media. La giovane età della squadra, però, potrebbe causare qualche difficoltà nell’adattamento alla nuova categoria. Il Wrexham appare più esperto, ma il Cardiff ha le qualità per evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico. Si prospetta quindi una partita equilibrata, con poche differenze tra le due formazioni. Entrambe potrebbero accontentarsi di iniziare la stagione conquistando almeno un punto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 2,5 in Casa Pia-Benfica, Primeira Liga, ore 21:15

Vincenti

SASSUOLO (in Sassuolo-Cesena, Coppa Italia, ore 18:30)

(in Sassuolo-Cesena, Coppa Italia, ore 18:30) DEPORTIVO LA CORUNA O PAREGGIO (in Deportivo la Coruna-Elche, Liga, ore 21:00)

(in Deportivo la Coruna-Elche, Liga, ore 21:00) CREMONESE (in Cremonese-Sampdoria, Coppa Italia, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su CALCI D’ANGOLO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sassuolo-Cesena , Coppa Italia , ore 18:30

, , ore 18:30 Brøndby-Sønderjyske , Super Liga , ore 19:00

, , ore 19:00 Casa Pia-Benfica, Super Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cardiff-Wrexham , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Palermo-Lecce , Coppa Italia , ore 21:15

, , ore 21:15 Samsunspor-Göztepe, Super Lig, ore 20:30

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 19.09 GOLDBET ; 19.58 SPORTBET; 19.09 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Cardiff-Wrexham, Championship, ore 21:00