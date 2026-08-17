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Pronostico Cremonese-Sampdoria: ecco il fattore che farà la differenza

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Cremonese-Sampdoria è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla 

La squadra di Giampaolo è una delle candidate alla promozione diretta. Ha cambiato relativamente poco rispetto alla passata stagione, quella della retrocessione, e ha comunque preso dei giocatori assai importanti per la categoria.

Pronostico Cremonese-Sampdoria
Pronostico Cremonese-Sampdoria: ecco il fattore che farà la differenza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Samp, invece, ha deciso di affidarsi a Bernardo Corradi, che dopo un anno nello staff tecnico di Allegri è all’esordio da capo allenatore. Una Samp che ha fatto malissimo nel corso delle ultime stagioni, ha rischiato la C e lo scorso anno si è salvata solamente nel finale. Servirebbe un cambio di marcia, anche nella mentalità. Quella la potrebbe portare Lorenzo Insigne, che dopo i sei mesi a Pescara ha deciso di prendersi questa nuova avventura.

Sarà una partita equilibrata, crediamo. Ma crediamo pure per quello che vi abbiamo appena detto che la Cremonese possa riuscire a superare il turno.

Come vedere Cremonese-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Cremonese-Sampdoria è in programma lunedì alle 20:45. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

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Il pronostico

In un gara che comunque dovrebbe regalare almeno una rete per squadra, la Cremonese dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria. La squadra di Giampaolo, a differenza di quella di Corradi, ci pare più pronta. Anche perché come spiegato prima ha cambiato poco.

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Le probabili formazioni di Cremonese-Sampdoria

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Vogliacco, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Gerli, Pontisso; Collocolo, Bonazzoli, Vandeputte; Stuckler.
SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Ravanelli, Viti, Cicconi; Henderson, Esposito, Abildgaard; Insigne, Lauritsen, Begic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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