Cincinnati, Blockx-Cobolli promette battaglia: il pronostico del match

Secondo turno a Cincinnati per Alexander Blockx e Flavio Cobolli: chi è il favorito della sfida che mette in palio un posto negli ottavi di finale.

I sedicesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati propongono una sfida che ha il sapore di quelle battaglie da non perdere. Ad affrontarsi saranno Alexander Blockx e Flavio Cobolli, due giocatori che si sono già affrontati quest’anno, anche se in un contesto completamente diverso. Sono trascorsi pochi mesi dal loro faccia a faccia a Montecarlo, il che rende la partita ancor più avvincente.

Ma veniamo all’analisi dei rispettivi e attuali andamenti. In Ohio, il belga ha superato Mariano Navone all’esordio, mentre l’azzurro ha dovuto rimontare Miomir Kecmanovic per portarsi al terzo turno, imponendosi in tre set. L’impressione, alla luce delle performance del primo turno, è che Blockx arrivi all’appuntamento con il top ten italiano con qualche certezza in più. Senza dimenticare che, già prima di questo match, aveva dimostrato di poter essere competitivo contro giocatori di buon livello, ottenendo risultati importanti.

Cobolli, dal canto suo, ha superato un ostacolo tutt’altro che semplice come Kecmanovic, ragion per cui di certo non renderà la vita facile al suo rivale argentino. Tutt’altro. Il precedente disputato sulla terra battuta di Montecarlo, dicevamo, sorride nettamente a Blockx, che in quell’occasione si impose 6-3, 6-3. Questo risultato, sebbene non possa essere preso come riferimento assoluto per il match di Cincinnati, visto il cambio di superficie e le caratteristiche differenti della partita, ci fornisce comunque qualche indizio utile in ottica pronostico.

Blockx-Cobolli: il pronostico

Alla luce del faccia a faccia in questione, il belga parte leggermente favorito, ma è difficile immaginare una partita a senso unico. Cobolli ha già dimostrato di saper restare in partita perfino quando sembra “spacciato”, capace com’è di recuperare anche quando le cose si mettono male, mentre Blockx avrà il vantaggio di aver già battuto l’azzurro in questa stagione. Proprio per questo, la sensazione è che la sfida possa allungarsi. Blockx resta il favorito per il passaggio agli ottavi di finale, ma il terzo set sembra un’ipotesi tutt’altro che remota.