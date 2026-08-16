Pronostico Racing Santander-Villarreal: il ritorno è choc

Racing Santander-Villarreal è una gara della prima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Quattordici anni dopo l’ultima volta, il Racing Santander torna a giocare nel massimo campionato spagnolo. Lo scorso anno i padroni di casa sono stati i primi a conquistare la promozione diretta, vincendo le ultime cinque sfide giocate in casa segnando addirittura, in questo lasso di tempo, 20 gol. Ma il debutto è choc.

Nonostante il Villarreal abbia cambiato allenatore – c’è Inigo Perez – il sottomarino giallo rimane una delle squadre non solo che ha fatto meglio lo scorso anno, ma soprattutto una squadra che vuole ogni stagione, fin quando possibile, alzare leggermente l’asticella. Difficile ovviamente pensare di migliorare il terzo posto dell’annata passata, ma iniziare bene, con un’affermazione, crediamo sia fattibile.

Inoltre, tra le altre cose, queste due squadre si sono affrontate recentemente in Coppa del Re nello stesso campo e il Racing è riuscito a vincere due a uno prendendosi una grossissima soddisfazione ed eliminando dalla competizione il Villarreal. C’è assoluta voglia di rivincita tra i gialli ospiti, che sanno benissimo che partire bene vuol dire lavorare con calma durante la settimana e con molta serenità.

Come vedere Racing Santander-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Racing Santander-Villarreal, gara valida per la prima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 17. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria del Villarreal è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

In nove nelle ultime dieci partite giocate, il Racing ha chiuso segnando e prendendo gol. Quindi evidente che ci aspettiamo un match da almeno una rete per squadra. Con la vittoria del Villarreal, ovviamente.

Le probabili formazioni di Racing Santander-Villarreal

RACING SANTANDER (4-2-3-1): Eriksson; Mantilla, Felipe, Gonzalez, Salinas; Puerta, Gueye; Martin, Canales, Vicente; Villalibre.

VILLARREAL (4-2-3-1): Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Romero; Gueye, Comesana; Pepe, G Moreno, Moleiro; Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2