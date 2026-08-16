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Pronostico Arsenal-Manchester City: si interrompe il trend

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Arsenal-Manchester City è la finale del Community Shield e assegna il primo trofeo in Inghilterra: formazioni e pronostico 

Primo titolo da assegnare in Inghilterra, è in programma il Community Shield e si affrontano Arsenal e Manchester City. C’è una squadra favorita, ed è quella che non ha cambiato l’allenatore – i londinesi – ed è quella che ha maggiori possibilità di mandare in campo la migliore formazione.

Pronostico Arsenal-Manchester City
Pronostico Arsenal-Manchester City: si interrompe il trend (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Maresca, al debutto dopo aver preso il posto di Guardiola, ancora ha bisogno di lavorare, nonostante sia stato il vice al City del catalano che ha lasciato dopo dieci anni. E soprattutto ha ritrovato da poco Haaland, che infatti non sarà, almeno dall’inizio, della partita. L’Arsenal ha i meccanismi già pronti perché ha vinto la Premier, e conosce a memoria tutte quelle che sono le dinamiche di una gara del genere. Dall’altro lato – anche se per chi spende così tanti soldi di tempo non ce n’è – qualcosa non funzionerà a dovere. Ed è anche giusto. Ma il rischio è per tutti quando si cambia in panchina.

Certo, poi ci sono anche gli scontri diretti, e i Citizens ne hanno perso solamente uno degli ultimi sei, vincendo pure gli ultimi due. Ma c’era Pep, e non Maresca, e sappiamo come un tecnico del genere può fare la differenza. L’occasione quindi per i Gunners è quella anche di mettere un freno a questa striscia aperta, e di conquistare il primo trofeo stagionale per partire alla grande.

Come vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e in streaming

Come vedere Arsenal-Manchester City
Come vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Arsenal-Manchester City è in programma domenica alle 16. La partita in questione si potrà vedere su Sky Sport. Mentre in streaming si potrà seguire oltre che su Sky Go anche su NOW.

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Il pronostico

Sicuramente ci sarà da divertirsi, quindi gara da almeno un gol per squadra. E poi per quanto vi abbiamo raccontato prima crediamo fortemente che l’Arsenal si possa prendere il trofeo.

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Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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