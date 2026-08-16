Pronostico Arsenal-Manchester City: si interrompe il trend

Arsenal-Manchester City è la finale del Community Shield e assegna il primo trofeo in Inghilterra: formazioni e pronostico
Primo titolo da assegnare in Inghilterra, è in programma il Community Shield e si affrontano Arsenal e Manchester City. C’è una squadra favorita, ed è quella che non ha cambiato l’allenatore – i londinesi – ed è quella che ha maggiori possibilità di mandare in campo la migliore formazione.
Maresca, al debutto dopo aver preso il posto di Guardiola, ancora ha bisogno di lavorare, nonostante sia stato il vice al City del catalano che ha lasciato dopo dieci anni. E soprattutto ha ritrovato da poco Haaland, che infatti non sarà, almeno dall’inizio, della partita. L’Arsenal ha i meccanismi già pronti perché ha vinto la Premier, e conosce a memoria tutte quelle che sono le dinamiche di una gara del genere. Dall’altro lato – anche se per chi spende così tanti soldi di tempo non ce n’è – qualcosa non funzionerà a dovere. Ed è anche giusto. Ma il rischio è per tutti quando si cambia in panchina.
Certo, poi ci sono anche gli scontri diretti, e i Citizens ne hanno perso solamente uno degli ultimi sei, vincendo pure gli ultimi due. Ma c’era Pep, e non Maresca, e sappiamo come un tecnico del genere può fare la differenza. L’occasione quindi per i Gunners è quella anche di mettere un freno a questa striscia aperta, e di conquistare il primo trofeo stagionale per partire alla grande.
Come vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e in streaming
Arsenal-Manchester City è in programma domenica alle 16. La partita in questione si potrà vedere su Sky Sport. Mentre in streaming si potrà seguire oltre che su Sky Go anche su NOW.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Arsenal è quotata 2.65 Goldbet e Lottomatica e a 2.65 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.69 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Sicuramente ci sarà da divertirsi, quindi gara da almeno un gol per squadra. E poi per quanto vi abbiamo raccontato prima crediamo fortemente che l’Arsenal si possa prendere il trofeo.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus