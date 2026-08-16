Pronostico Arsenal-Manchester City: si interrompe il trend

Arsenal-Manchester City è la finale del Community Shield e assegna il primo trofeo in Inghilterra: formazioni e pronostico

Primo titolo da assegnare in Inghilterra, è in programma il Community Shield e si affrontano Arsenal e Manchester City. C’è una squadra favorita, ed è quella che non ha cambiato l’allenatore – i londinesi – ed è quella che ha maggiori possibilità di mandare in campo la migliore formazione.

Maresca, al debutto dopo aver preso il posto di Guardiola, ancora ha bisogno di lavorare, nonostante sia stato il vice al City del catalano che ha lasciato dopo dieci anni. E soprattutto ha ritrovato da poco Haaland, che infatti non sarà, almeno dall’inizio, della partita. L’Arsenal ha i meccanismi già pronti perché ha vinto la Premier, e conosce a memoria tutte quelle che sono le dinamiche di una gara del genere. Dall’altro lato – anche se per chi spende così tanti soldi di tempo non ce n’è – qualcosa non funzionerà a dovere. Ed è anche giusto. Ma il rischio è per tutti quando si cambia in panchina.

Certo, poi ci sono anche gli scontri diretti, e i Citizens ne hanno perso solamente uno degli ultimi sei, vincendo pure gli ultimi due. Ma c’era Pep, e non Maresca, e sappiamo come un tecnico del genere può fare la differenza. L’occasione quindi per i Gunners è quella anche di mettere un freno a questa striscia aperta, e di conquistare il primo trofeo stagionale per partire alla grande.

Come vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e in streaming

Arsenal-Manchester City è in programma domenica alle 16. La partita in questione si potrà vedere su Sky Sport. Mentre in streaming si potrà seguire oltre che su Sky Go anche su NOW.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Sicuramente ci sarà da divertirsi, quindi gara da almeno un gol per squadra. E poi per quanto vi abbiamo raccontato prima crediamo fortemente che l’Arsenal si possa prendere il trofeo.

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Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1