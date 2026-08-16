Pronostico Lens-PSG: altro giro altro titolo

Lens-PSG è la finale della Supercoppa di Francia: probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Altro giro, altro titolo. Non conosce sosta la fame di vittorie del PSG, una squadra costruita per vincere e che sta facendo tutto quello che è possibile appunto per alzare dei trofei. La settimana scorsa è stata portata a casa la Supercoppa Europea, ora è il tempo, contro il Lens, la squadra che lo scorso anno ha tenuto testa ai parigini, della Supercoppa di casa.

Piano a piano Luis Enrique sta ritrovando tutti gli uomini che erano al Mondiale. E infatti, nella finale, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto anche il pallone d’oro Dembele. Per il Lens, quindi, un altro pensiero, anche se lo scorso anno negli scontri diretti qualche problema lo hanno creato. In casa PSG c’è sicuramente qualcosa da sistemare sul mercato, lo sappiamo. Ma c’è ancora tempo. Nella finale contro l’Aston Villa, però, il solito Kvara ha dimostrato di essere subito in palla. Un gol bellissimo il suo, e nella serata di domenica potrebbe anche ripetersi. Di certo c’è grande voglia di alzare al cielo un’altra coppa. Pochi dubbi su questo.

L’appetito vien mangiando, si dice. E il PSG sembra proprio non perderlo mai. Per il Lens si prospetta una serata complicata, molto complicata. Il divario è netto, enorme oseremmo dire. E nessuno potrebbe smentirci su questo. Sotto, infine, vi diciamo quello che è il nostro pronostico. Anche se ormai crediamo che lo avrete capito anche voi come finirà questo match.

Come vedere Lens-PSG in diretta tv e in streaming

Lens-PSG è in programma domenica alle 20:45. In Italia questa partita non avrà nessuna copertura televisiva, quindi non sarà possibile vederla né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Il PSG è ampiamente favorito – e la quota è davvero altissima – e dovrebbe riuscire a portare a casa la Supercoppa di Francia. Una sfida tra le altre cose anche da almeno un gol per squadra. E da almeno tre reti complessive, inoltre. Ma tutto porta ad un altro trofeo nello spazio di una settimana. Parliamo in questo momento quasi sicuramente della squadra più forte al mondo.

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Le probabili formazioni di Lens-PSG

LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Ganiou, Nawrocki; Abdulhamid, Bulatovic, Haidara, Hazard; Thuavin, Ivanovic; Edouard.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Digne; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3