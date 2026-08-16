Pronostico Espanyol-Levante: resta lo slancio dell’anno passato

Espanyol-Levante è una gara della prima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’undicesimo posto della passata stagione, per l’Espanyol, è stato sicuramente accolto bene. Anche se, per buona parte dell’annata, i catalani se la sono giocata per stare dalla parte sinistra della classifica.

Il campionato si è chiuso bene: due vittorie e un pareggio e tanta soddisfazione. E ora, il tecnico Manolo Gonzalez, spera di poter riprendere come ha lasciato. Sì, ci sono ottime possibilità. Il Levante si è salvato solamente grazie ad un finale incredibile. Nelle ultime dieci partite, quando la squadra sembrava spacciata, solamente Real Madrid e Barcellona hanno raccolto più punti della squadra ospite. Il Levante però, non vince all’esordio in campionato da quattro anno – tre sconfitte e un pareggio – e come ogni estate cambia molto nella rosa. Tutti questi si possono serenamente considerare indizi per come potrebbe finire questa partita. Perché da un lato c’è una squadra che ha entusiasmo – anche se in precampionato non è che abbia fatto benissimo – dall’altra una formazione che sa perfettamente che dovrà sudare fino alla fine per raggiungere il proprio obiettivo di permanenza. Insomma, ci pare scontato come questo match possa andare a finire.

Come vedere Espanyol-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Levante, gara valida per la prima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Partirà molto bene la stagione dell’Espanyol. I padroni di casa dovrebbero riuscire a prendersi una vittoria importante in una sfida da meno di tre reti complessive. Il Levante, tra le altre cose, in trasferta al debutto non ha mai vinto nelle ultime 11 occasioni. Altro indizio da tenere per forza in considerazione.

Le probabili formazioni di Espanyol-Levante

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Nunez, Cabrera, Hinojo; Zarate, Exposito; Dolan, Calatrava, Hernandez; Fernandez.

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Perez, Mandi, De la Fuente, Sanchez; V Garcia, Olasagasti, Rey, Alvarez, Cortes; Romero.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0