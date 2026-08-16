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Pronostico Lazio-Mantova: è la settima di fila

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Lazio-Mantova è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla 

Sarà la settima vittoria di fila per Gattuso. Sì, perché la Lazio nel precampionato ha vinto tutte e sei le amichevoli disputate. Certo, solamente contro il Frosinone si è alzato il livello, ma i biancocelesti almeno hanno portato a casa un poco di entusiasmo, che non guasta proprio mai.

Pronostico Lazio-Mantova
Pronostico Lazio-Mantova: è la settima di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In un Olimpico ancora vuoto per la protesta della Curva Nord contro la proprietà – saranno circa ottomila i tifosi presenti – la Lazio vuole iniziare bene la stagione ufficiale. Ci sono movimenti di mercato anche, Frattesi potrebbe essere convocato, l’ultimo arrivato, e si cerca una punta. Il sogno è Icardi. Comunque, la Lazio ha dimostrato di avere qualità davanti, soprattutto. Anche se manca il bomber. Il Mantova, dal proprio canto, cercherà ovviamente in tutti i modi di rendere la vita difficile e se la giocherà, ma c’è una categoria di differenza e c’è la voglia dei padroni di casa di non prendere sottogamba l’appuntamento.

Ci aspettiamo, insomma, un passaggio semplice del turno per gli uomini di Gattuso. E sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come potrebbe andare a finire questa partita.

Come vedere Lazio-Mantova in diretta tv e in streaming

Come vedere Lazio-Mantova
Come vedere Lazio-Mantova in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lazio-Mantova è in programma domenica alle 21:15. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

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Il pronostico

Lazio vincente, in una gara da almeno tre reti complessive. Non ci sono possibilità che questo match possa finire in maniera diversa da un’affermazione dei padroni di casa. I motivi, tutti, ve li abbiamo spiegati sopra.

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Le probabili formazioni di Lazio-Mantova

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Provstagaard, Doekhi, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni.
MANTOVA(3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Keita; Ilie, Ruocco; Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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