Home » Pronostici » I pronostici di domenica 16 agosto: Community Shield, Eredivisie, Liga e Coppa Italia

I pronostici di domenica 16 agosto: Community Shield, Eredivisie, Liga e Coppa Italia

di

I pronostici di domenica 16 agosto, si giocano Community Shield, Eredivisie, Liga e Coppa Italia più altre partite in giro per il mondo.

Ci sono due trofei in paio oggi in Francia e Inghilterra con due finali di Supercoppa molto attese, Lens-PSG e Arsenal-Manchester City.

I pronostici di domenica 16 agosto: Community Shield, Eredivisie, Liga e Coppa Italia (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Non conosce sosta la fame di vittorie del PSG, una squadra costruita per vincere e che sta facendo tutto quello che è possibile appunto per alzare dei trofei. La settimana scorsa è stata portata a casa la Supercoppa Europea, ora è il tempo, contro il Lens, la squadra che lo scorso anno ha tenuto testa ai parigini, della Supercoppa di casa. L’appetito vien mangiando, si dice. E il PSG sembra proprio non perderlo mai. Per il Lens si prospetta una serata complicata, molto complicata.

Il PSG è ampiamente favorito – e la quota è davvero altissima – e dovrebbe riuscire a portare a casa la Supercoppa di Francia. Una sfida tra le altre cose anche da almeno un gol per squadra. E da almeno tre reti complessive.

Primo titolo da assegnare in Inghilterra, è in programma il Community Shield e si affrontano Arsenal e Manchester City. C’è una squadra favorita, ed è quella che non ha cambiato l’allenatore – i londinesi – ed è quella che ha maggiori possibilità di mandare in campo la migliore formazione. Sicuramente ci sarà da divertirsi, quindi gara da almeno un gol per squadra. Con una squadra leggermente favorita.

Pronostici: la scelta del Veggente

GOL in Lens-PSG, Supercoppa di Francia, ore 20:45

Vincenti

  • AJAX (in Ajax-Heerenveen, Eredivisie, ore 16:45)
  • FEYENOORD (in Feyenoord-Go Ahead Eagles, Eredivisie, ore 14:30)
  • LAZIO (in Lazio-Mantova, Coppa Italia, ore 21:15)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su CALCI D’ANGOLO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Nordsjaelland-Silkeborg, Eredivisie, ore 14:00
  • Hannover-Wolfsburg, Zweite Liga, ore 13:30
  • Molde-Tromso, Eliteserien, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Beveren-Anderlecht, Pro League, ore 13:30
  • Racing Santander-Villarreal, Liga, ore 17:00
  • Arsenal-Manchester City, Community Shield, ore 16:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 13.77 GOLDBET ; 15.60 SPORTBET; 13.77 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + UNDER 2.5 in Espanyol-Levante, Liga, ore 19:00

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni