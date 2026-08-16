I pronostici di domenica 16 agosto: Community Shield, Eredivisie, Liga e Coppa Italia

I pronostici di domenica 16 agosto, si giocano Community Shield, Eredivisie, Liga e Coppa Italia più altre partite in giro per il mondo.

Ci sono due trofei in paio oggi in Francia e Inghilterra con due finali di Supercoppa molto attese, Lens-PSG e Arsenal-Manchester City.

Non conosce sosta la fame di vittorie del PSG, una squadra costruita per vincere e che sta facendo tutto quello che è possibile appunto per alzare dei trofei. La settimana scorsa è stata portata a casa la Supercoppa Europea, ora è il tempo, contro il Lens, la squadra che lo scorso anno ha tenuto testa ai parigini, della Supercoppa di casa. L’appetito vien mangiando, si dice. E il PSG sembra proprio non perderlo mai. Per il Lens si prospetta una serata complicata, molto complicata.

Il PSG è ampiamente favorito – e la quota è davvero altissima – e dovrebbe riuscire a portare a casa la Supercoppa di Francia. Una sfida tra le altre cose anche da almeno un gol per squadra. E da almeno tre reti complessive.

Primo titolo da assegnare in Inghilterra, è in programma il Community Shield e si affrontano Arsenal e Manchester City. C’è una squadra favorita, ed è quella che non ha cambiato l’allenatore – i londinesi – ed è quella che ha maggiori possibilità di mandare in campo la migliore formazione. Sicuramente ci sarà da divertirsi, quindi gara da almeno un gol per squadra. Con una squadra leggermente favorita.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Lens-PSG, Supercoppa di Francia, ore 20:45

Vincenti

AJAX (in Ajax-Heerenveen, Eredivisie, ore 16:45)

(in Ajax-Heerenveen, Eredivisie, ore 16:45) FEYENOORD (in Feyenoord-Go Ahead Eagles, Eredivisie, ore 14:30)

(in Feyenoord-Go Ahead Eagles, Eredivisie, ore 14:30) LAZIO (in Lazio-Mantova, Coppa Italia, ore 21:15)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Nordsjaelland-Silkeborg , Eredivisie , ore 14:00

, , ore 14:00 Hannover-Wolfsburg , Zweite Liga , ore 13:30

, , ore 13:30 Molde-Tromso, Eliteserien, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Beveren-Anderlecht , Pro League , ore 13:30

, , ore 13:30 Racing Santander-Villarreal , Liga , ore 17:00

, , ore 17:00 Arsenal-Manchester City, Community Shield, ore 16:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 13.77 GOLDBET ; 15.60 SPORTBET; 13.77 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + UNDER 2.5 in Espanyol-Levante, Liga, ore 19:00