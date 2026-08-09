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Pronostico Benfica-Academico Viseu: primi tre punti in cassaforte

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Benfica-Academico Viseu è una partita valida per la prima giornata del campionato portoghese: formazioni e pronostico 

Già nelle prime gare ufficiali di questa stagione in Europa League, il Benfica ha dimostrato di essere in palla. E di non avere nessuna voglia di mollare la presa. Prima il St. Gallen e poi gli Hearts sono stati distrutti dalla forza di una squadra che inizierà alla grande il proprio campionato.

Pronostico Benfica-Academico Viseu
Pronostico Benfica-Academico Viseu: primi tre punti in cassaforte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un debutto molto semplice quello delle Aquile lusitane contro l’Academico Viseu. Nonostante la partita si giocherà a porte chiuse, non serve in questo caso la spinta del pubblico. Non c’è nessuna possibilità che gli ospiti possano riuscire a compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa. Anzi, in questo caso parleremmo di un vero e proprio miracolo senza nessuna paura di essere smentiti.

No, non è il tempo di miracoli adesso, anzi. Il tempo è per il Benfica di confermare la propria qualità vista già in queste prima settimane. Una gara che non ha davvero la minima storia. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo che potrebbe andare a finire.

Come vedere Benfica-Academico Viseu in diretta tv e in streaming

Benfica-Academico Viseu è in programma domenica alle 21:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Il Benfica inizierà alla grande questa stagione prendendosi i tre punti dentro una sfida da almeno tre reti complessive. E, queste reti, saranno segnate da una sola formazione. Avete capito anche voi quale sì?

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Le probabili formazioni di Benfica-Academico Viseu

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.
ACADEMICO VISEU (4-2-3-1): Ewerton; Riberiro, Correia, Pereira, Costa; Silva, Ferreira; Guilherme, Messeguem, Gohi; Andre Clovis.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0

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