Pronostico Benfica-Academico Viseu: primi tre punti in cassaforte

Benfica-Academico Viseu è una partita valida per la prima giornata del campionato portoghese: formazioni e pronostico
Già nelle prime gare ufficiali di questa stagione in Europa League, il Benfica ha dimostrato di essere in palla. E di non avere nessuna voglia di mollare la presa. Prima il St. Gallen e poi gli Hearts sono stati distrutti dalla forza di una squadra che inizierà alla grande il proprio campionato.
Un debutto molto semplice quello delle Aquile lusitane contro l’Academico Viseu. Nonostante la partita si giocherà a porte chiuse, non serve in questo caso la spinta del pubblico. Non c’è nessuna possibilità che gli ospiti possano riuscire a compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa. Anzi, in questo caso parleremmo di un vero e proprio miracolo senza nessuna paura di essere smentiti.
No, non è il tempo di miracoli adesso, anzi. Il tempo è per il Benfica di confermare la propria qualità vista già in queste prima settimane. Una gara che non ha davvero la minima storia. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo che potrebbe andare a finire.
Come vedere Benfica-Academico Viseu in diretta tv e in streaming
Benfica-Academico Viseu è in programma domenica alle 21:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Benfica è quotata 1.09 su Goldbet e Lottomatica e a 1.09 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.
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Il pronostico
Il Benfica inizierà alla grande questa stagione prendendosi i tre punti dentro una sfida da almeno tre reti complessive. E, queste reti, saranno segnate da una sola formazione. Avete capito anche voi quale sì?
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Le probabili formazioni di Benfica-Academico Viseu
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.
ACADEMICO VISEU (4-2-3-1): Ewerton; Riberiro, Correia, Pereira, Costa; Silva, Ferreira; Guilherme, Messeguem, Gohi; Andre Clovis.
POSSIBILE RISULTATO: 4-0
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