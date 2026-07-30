Pronostico Ferencvaros-Twente: il biglietto è solo da obliterare

Ferencvaros-Twente è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla

Gli ungheresi del Ferencvaros sono riusciti a piazzare il colpo grosso nel match d’andata andando a vincere due a uno sul campo del Twente e mettendo, decisamente, una seria ipoteca al passaggio del turno. Una squadra, quella che giovedì sera giocherà in casa, che per alcuni tratti ha davvero dominato.

In poche parole, per il turno successivo, basta solamente obliterare un biglietto ormai staccato. Anche gli xG sono andati a favore della formazione ospite, abile a concludere nello specchio della porta solamente due volte ma a trovare in entrambi i casi la via della rete. Le altre statistiche in questo caso non sono del tutto reali, e lo sappiamo. Nel senso: se andiamo a guardare il possesso palla (69% a favore dei padroni di casa) potremmo pensare ad una partita totalmente da un lato. Vero che poi i numeri non possono essere smentiti in nessun modo, ma il possesso degli olandesi è stato praticamente fine a se stesso, senza creare chissà quali occasioni. Insomma, il Ferenc è favorito.

Come vedere Ferencvaros-Twente in diretta tv e in streaming

Ferencvaros-Twente è in programma giovedì alle 20:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Ferencvaros è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica e a 2.70 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

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Il pronostico

Ferencvaros vincente, dentro una partita anche in questo caso da almeno un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Ferencvaros-Twente

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Corbu, Rommens, Kanichowsky; Zachariassen, Joseph, Bamidele.

TWENTE (4-2-3-1): Pasveer; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Van den Belt; Rots, Hlynsson, Orjasaeter; Weghorst.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1