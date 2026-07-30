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Pronostico Ferencvaros-Twente: il biglietto è solo da obliterare

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Ferencvaros-Twente è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla 

Gli ungheresi del Ferencvaros sono riusciti a piazzare il colpo grosso nel match d’andata andando a vincere due a uno sul campo del Twente e mettendo, decisamente, una seria ipoteca al passaggio del turno. Una squadra, quella che giovedì sera giocherà in casa, che per alcuni tratti ha davvero dominato.

Pronostico Ferenvcaros-Twente
Pronostico Ferenvcaros-Twente: il biglietto è solo da obliterare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In poche parole, per il turno successivo, basta solamente obliterare un biglietto ormai staccato. Anche gli xG sono andati a favore della formazione ospite, abile a concludere nello specchio della porta solamente due volte ma a trovare in entrambi i casi la via della rete. Le altre statistiche in questo caso non sono del tutto reali, e lo sappiamo. Nel senso: se andiamo a guardare il possesso palla (69% a favore dei padroni di casa) potremmo pensare ad una partita totalmente da un lato. Vero che poi i numeri non possono essere smentiti in nessun modo, ma il possesso degli olandesi è stato praticamente fine a se stesso, senza creare chissà quali occasioni. Insomma, il Ferenc è favorito.

Come vedere Ferencvaros-Twente in diretta tv e in streaming

Ferencvaros-Twente è in programma giovedì alle 20:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Ferencvaros vincente, dentro una partita anche in questo caso da almeno un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Ferencvaros-Twente

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Corbu, Rommens, Kanichowsky; Zachariassen, Joseph, Bamidele.
TWENTE (4-2-3-1): Pasveer; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Van den Belt; Rots, Hlynsson, Orjasaeter; Weghorst.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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