Pronostico Coritiba-Palmeiras: l’emergenza non modifica i rapporti di forza

Coritiba-Palmeiras è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Palmeiras, capolista del Brasileirao, torna in campo dopo la lunga sosta per i Mondiali. E lo fa sul prato dell’Estadio Antonio Couto di Coritiba, che riapre i cancelli dopo due mesi in cui è stato oggetto di ristrutturazione. Il Verdao a fine maggio aveva ottenuto la seconda vittoria di fila in campionato, battendo 1-0 la Chapecoense nonostante l’espulsione di Allan a fine primo tempo. Un successo che ha permesso alla squadra di Abel Ferreira di portarsi a +7 sul Flamengo (travolto 3-0 nello scontro diretto del 24 maggio) che deve però ancora recuperare una partita.

Il ruolino del Palmeiras rimane in ogni caso inviadiabile. In diciotto partite il club di San Paolo ha incassato a malapena una sconfitta e vanta la miglior difesa del torneo con 13 gol subiti. Abel Ferreira, tuttavia, contro il Coritiba dovrà fare a meno di diversi elementi. Paulinho e Allan sono squalificati, il Flaco Lopez è in vacanza dopo il Mondiale con l’Argentina e il terzino Jefté si è sottoposto ad un intervento chirurgico a giugno e tornerà soltanto l’anno prossimo.

L’attaccante Vitor Roque, inoltre, è ancora convalescente è difficilmente partirà titolare. Panchina anche per il neoacquisto Barboza: il centrale argentino è arrivato dal Botafogo per 3.5 milioni di euro.

Il Coritiba nell’ultimo incontro prima del Mondiale era stato annichilito 3-0 dal Flamengo. Un KO che aveva riportato sulla terra il club paranaense, approdato a Rio de Janeiro sulle ali dell’entusiasmo per via delle due vittorie consecutive con Santos e Bahia, ai quali aveva rifilato 6 gol complessivi. La formazione di Fernando Seabra occupa momentaneamente il settimo posto nella classifica del Brasileirao ma il suo è un rendimento molto altalenante e in trasferta ha conquistato più punti che in casa. Nella sfida con il Palmeiras l’attacco sarà orfano di Pedro Rocha, espulso contro il Flamengo a maggio e dunque squalificato. Il suo posto verrà preso da Renato Marques. A centrocampo scontato il ritorno di capitan Sebastian Gomez.

Come vedere Coritiba-Palmeiras in diretta tv e in streaming

La sfida tra Coritiba e Palmeiras, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Nonostante l’infermeria affollata e le pesanti squalifiche nell’undici di Ferreira, la spessore tattico e la disciplina difensiva del Verdao fanno pendere la bilancia dalla parte degli ospiti.

Il Coritiba imposterà una gara d’attesa con un blocco difensivo cauto per poi ripartire, ma fatica storicamente contro squadre capaci di congelare il possesso palla. Se il Palmeiras riuscirà a sbloccare la gara nelle prime battute con la qualità dei suoi interpreti a centrocampo, la partita si incanalerà sui binari preferiti della capolista. Considerate le assenze degli attaccanti titolari paulisti e la solidità della difesa meno battuta del torneo, ci avviamo verso una sfida tattica e contratta, risolvibile anche da un singolo episodio.

Le probabili formazioni di Coritiba-Palmeiras

CORITIBA (4-3-3): Pedro Rangel; Tinga, Tiago Coser, Jacy, Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastian Gomez, Josué; Ronier, Breno Lopes, Renato Marques.

PALMEIRAS (4-3-3): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gomez, Murilo, Arthur; Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista; Arias, Mauricio, Sosa.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1