Pronostico Chapecoense-Flamengo: vietato sbagliare contro il fanalino di coda

Chapecoense-Flamengo è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quasi un testa-coda quello che andrà in scena all’Arena Condá di Chapecó tra i padroni di casa della Chapecoense ultimi in classifica e il Flamengo, attualmente la seconda forza del Brasileirao. Iniziamo dai rossoneri, che durante la pausa per il Mondiale nordamericano non sono rimasti con le mani in mano, disputando in Portogallo ben 4 amichevoli internazionali. Pareggio con il River Plate e tre vittorie di fila contro Losanna, Benfica e Olimpia Asuncion.

Prestazioni offensive (mai meno di due gol totali) che hanno rassicurato l’allenatore Leonardo Jardim, cosciente del fatto che i suoi dovranno alzare il livello nella seconda parte della stagione se vogliono continuare a tenere testa al Palmeiras capolista, che pur avendo giocato una gara in più ha 7 punti di vantaggio sul club di Rio de Janeiro.

Mengao senza i nazionali

Il Flamengo si era congedato con una roboante vittoria per 3-0 sul Coritiba, risultato che aveva in parte lenito le ferite lasciate dal pesante KO (3-0) nello scontro diretto con il Verdao della settimana precedente. Jardim in settimana ha riabbracciato tutti quei giocatori che hanno preso parte al Mondiale, ma difficilmente saranno a disposizione già dalla trasferta di Chapecó. Non arruolabili neppure De Arrascaeta e Leo Ortiz, entrambi ancora alle prese coi rispettivi infortuni.

Per la Chapecoense, neopromossa, questa stagione si sta invece trasformando in un incubo. In 18 partite gli uomini di Rafa Lacerda hanno totalizzato la miseria di 9 punti in 18 partite. Sotto accusa sia attacco – il meno prolifico del campionato – sia la difesa, in assoluto la più perforata (35 gol subiti). Sabato scorso la Chape ha perso 2-0 in casa del Bahia (recupero della quarta giornata): non un esordio felice per il nuovo allenatore che durante la pausa ha preso il posto di Celso Rodrigues. Oltre al cambio in panchina, nell’ultimo mese e mezzo in tanti hanno lasciato Chapecó. Da Walter Clar a Jean Carlos, passando per Meritao, Perotti e Leo Vieira. In compenso sono arrivati Max Alves, Rossi e Tulio Eduardo.

Come vedere Chapecoense-Flamengo in diretta tv e in streaming

La sfida Chapecoense-Flamengo, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

L’abissale divario tecnico tra le due rose rende il pronostico a favore del Flamengo quasi una formalità, anche al netto del turnover o della gestione delle energie in vista del successivo impegno di Libertadores. L’assetto tattico di Lacerda, basato sulla faticosa rincorsa dei tre difensori centrali contro la velocità di trasmissione del pallone del Flamengo, rischia di crollare sotto la spinta delle sovrapposizioni di Emerson Royal e Ayrton Lucas. La capacità del Mengao di ribaltare il campo in meno di cinque secondi sui recuperi di palla a centrocampo impatterà violentemente contro la fragilità difensiva della Chapecoense (reduce da 4 KO di fila in campionato). Gli ospiti hanno le carte in regola per sbloccare la gara fin dai primi minuti e gestire il punteggio nella ripresa. Una alternativa alla combo 2+Over 1.5 è il No Gol.

Le probabili formazioni di Chapecoense-Flamengo

CHAPECOENSE (4-2-3-1): Matheus; Everton, Thyere, Doma, Pacheco; Camilo, Bruno Matias; Ênio, Giovanni Augusto, Italo; Bolasie.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão, Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo; Samuel Lino, Jorginho, Bruno Henrique; Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2