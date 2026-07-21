Pronostici MLS 23 luglio: il ruolino esterno è impressionante

MLS, il massimo campionato nordamericano riparte a pieno regime dopo il Mondiale. L’Inter Miami senza Messi e De Paul affronta Chicago in un match d’alta classifica.

I Mondiali nordamericani sono andati in archivio da pochi giorni e la MLS può finalmente tornare a pieno regime, lasciandosi alle spalle il lungo stop di oltre un mese e i primi recuperi disputati nella scorsa settimana.

Nel turno infrasettimanale in programma nella notte italiana tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, i fari sono puntati innanzitutto su Cincinnati-Vancouver Whitecaps. La truppa di Pat Noonan occupa il settimo posto a Est e va a caccia della prima vittoria casalinga dell’anno contro una rivale canadese dopo due successi consecutivi in rimonta. Dall’altra parte, la squadra di Jesper Sorensen (capolista a Ovest con 32 punti a pari merito con San Jose) torna in campo per la prima volta dal 23 maggio a causa dei rinvii per maltempo, vanta una sola sconfitta esterna e presenta la miglior difesa a Ovest (12 gol presi) unita al miglior attacco (34 reti fatte). Il nostro consiglio ricade sulla combo X2+Over 2.5, spingendo sull’impressionante ruolino esterno e sui numeri offensivi dei Caps, imbattuti nei precedenti di MLS contro Cincy.

Al Nu Stadium va in scena il big match di alta classifica Inter Miami-Chicago Fire. Gli Herons di mister Guillermo Hoyos, secondi a Est, sono reduci da vittorie pirotecniche (4-2, 5-3 e 6-4) ma dovranno fare a meno di due capisaldi come Messi e De Paul (impegnati fino a domenica con l’Argentina) e probabilmente dell’infortunato Allende, affidandosi al tandem Suarez-Berterame.

Dal canto loro, i Fire di Gregg Berhalter occupano il terzo posto, sono imbattuti da 5 trasferte di fila e vantano il fresco precedente della vittoria per 5-3 nello scontro diretto dello scorso ottobre. Andiamo con la combo Gol+Over 2.5, assecondando la spaventosa media gol delle partite casalinghe di Miami e la fragilità difensiva di entrambe le retroguardie.

Le previsioni sulle altre partite

La seconda tranche della nostra analisi parte da Philadelphia Union-NY Red Bulls. L’Union, affidato all’interim del trentasettenne Ryan Richter dopo l’esonero di Carnell, va a caccia del primo successo interno stagionale al Subaru Park dopo aver raccolto solo tre punti in casa, forte però di 11 incontri casalinghi consecutivi senza sconfitte contro i Red Bulls.

La formazione di Michael Bradley arriva invece da 4 risultati utili di fila con una difesa che concede pochissimo. Suggeriamo la combo Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-2 Ospite prevedendo un incrocio tattico e contratto dove Philadelphia stenterà a dilagare e New York farà molta fatica a segnare.

Passando a Nashville-Montreal, i ragazzi di BJ Callaghan volano sulle ali dell’entusiasmo con quattro vittorie consecutive in MLS. Inpiù hanno una difesa bunker (soli 11 gol subiti, miglior dato del campionato) e un ruolino casalingo quasi perfetto al Geodis Park (4 successi negli ultimi quattro incroci interni con Montreal). Il Le CFM di Philippe Eullaffroy cerca riscatto ma sconta un rendimento esterno disastroso, con ben tre o più gol incassati in sei trasferte stagionali. Puntiamo sull’1 fisso facendo leva sul record difensivo di Nashville e sul dominio storico nei confronti diretti giocati in casa.

Chiudiamo con San Jose Earthquakes-Orlando City. I Quakes, guidati dal veterano Bruce Arena, occupano il terzo posto generale della MLS con 34 gol fatti ed arrivano a questo match rinvigoriti dal 3-1 su Portland. Orlando occupa la tredicesima piazza a Est con nove sconfitte e un’incredibile voragine difensiva da 44 gol subiti (inclusa la recente imbarcata per 6-2 con Cincinnati). La nostra scelta cade sull’1X+Gol dato il potenziale d’attacco straripante di San Jose in casa abbinato alla tendenza di Orlando a concedere e trovare la via della rete.

La nostra multipla

CINCINNATI-VANCOUVER WHITECAPS X2+Over 2.5

INTER MIAMI-CHICAGO FIRE Gol+Over 2.5

PHILADELPHIA UNION-NY RED BULLS Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-2 Ospite

NASHVILLE-MONTREAL 1

SAN JOSE EARTHQUAKES-ORLANDO CITY 1X+Gol

Comparazione quote

La vittoria di Nashville è quotata a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e a 1.44 su Sportbet. La combo “1X+Gol” in San Jose Earthquakes-Orlando City è quotata invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.69 su Sportbet.

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