Pronostici Conference League 22 luglio: ci sono due grandi favorite

Conference League, il secondo turno è in assoluto quello più corposo con ben 98 squadre protagoniste. La nostra multipla sulle gare del mercoledì.

Il grande frullatore delle coppe europee non concede soste e si appresta a vivere il secondo turno di qualificazione alla Conference League. Un turno imponente questo, che vedrà scendere in campo un totale di ben 98 squadre suddivise nei consueti due percorsi.

In quello Campioni si sfidano 12 formazioni (con sei teste di serie ripescate dalle perdenti del primo turno di Champions League, due delle quali baciate dalla fortuna con un bye diretto al terzo turno, unite alle altre sei non teste di serie). Il percorso Piazzate raccoglie invece 88 contendenti. Cinquantasei club che debuttano in questa fase, sei compagini eliminate al primo turno di Europa League e 26 vincitrici promosse dal primo turno preliminare.

Mercoledì 22 si alza il sipario con le prime sfide d’andata. In Neftçi-Dinamo Minsk, la compagine azera di mister Mahmudov non ha ancora iniziato il campionato e arriva da un precampionato dai due volti (tre sconfitte e una sola vittoria), pur forte di ben 8 successi nelle ultime 10 gare ufficiali della scorsa stagione e di un attacco casalingo da 2.8 gol di media.

La Dinamo Minsk, dal canto suo, ha superato il Sileks solamente ai rigori. Si presenta però blindatissima in difesa, con cinque vittorie esterne consecutive e un gol subito lontano da casa. Puntiamo sull’1X+Under 2.5 perché la qualità interna del Neftçi protegge il risultato, ma l’organizzazione difensiva bielorussa terrà il punteggio molto basso.

Prevediamo meno equilibrio in Bohemian-Ballkani, con gli irlandesi di Alan Reynolds che arrivano lanciatissimi grazie al comodo 2-0 sul St Joseph’s nel turno precedente e a una retroguardia imperforabile che ha mantenuto il clean sheet nel 50% delle ultime dieci gare (vinte sei volte). I kosovari del Ballkani soffrono parecchio in trasferta (appena un successo nelle ultime cinque con uno scarso 0.8 gol a partita), pur poggiando sull’estro dell’attaccante Serebe, reduce dal gol decisivo nel 3-2 sul Connah’s Quay. Consigliamo l’1 fisso facendo leva sullo straordinario stato di forma e sulla solidità difensiva del Bohemian.

Esordio abbordabile per il Basaksehir

Turno abbordabile per i turchi del Basaksehir, che se la vedranno con l’Inter Turku. La compagine di Istanbul allenata da Nuri Sahin punta alla fase a gironi per il terzo anno consecutivo dopo il quinto posto in Süper Lig e ha scaldato i motori battendo Cracovia e Puskas Akademia in amichevole.

Trova un Inter Turku gasatissimo dopo aver spezzato contro il Sarajevo un digiuno europeo che durava dal 2005. Ed è forte di sedici gare di fila senza sconfitte in patria. Andiamo sull’Over 2.5 vista l’enorme caratura offensiva del Basaksehir all’esordio casalingo e la facilità di manovra dell’Inter Turku, già caldissimo e in pieno ritmo campionato.

In Spartak Trnava-CSKA Sofia, gli slovacchi sulle ali dell’entusiasmo per il 3-2 amichevole al Besiktas e spinti dai gol di Gong (4 vittorie nelle ultime 5 in casa) affrontano i bulgari del CSKA, apparsi sbadati in difesa nel 2-2 con lo Spartak Varna ma sempre pericolosi davanti grazie al bomber Diallo. Scegliamo il Multigol Ospite 1-2 prevedendo che il CSKA riesca a bucare almeno una volta una difesa casalinga non imbattibile, senza però strabordare.

Si chiude con Zeleznicar Pancevo-Braga. Per i serbi di Radomir Kokovic si tratta dello storico debutto assoluto in Europa, arrivato dopo il 2-1 al Radnicki Nis nella prima di campionato. Tuttavia, la colossale esperienza internazionale del Braga guidato dal capitano Ricardo Horta, unita al palleggio di Joao Moutinho e del neoacquisto Tıknaz, fa pendere nettamente il pronostico a favore dei lusitani, reduci da un precampionato scoppiettante dal punto di vista realizzativo. Suggeriamo la combo 2+Over 1.5 perché il divario tecnico ed europeo a favore del Braga è troppo ampio per la matricola serba, garantendo almeno due reti complessive nel match.

La nostra multipla

NEFTCI-DINAMO MINSK 1X+Under 2.5

BOHEMIAN-BALLKANI 1

BASAKSEHIR-INTER TURKU Over 2.5

SPARTAK TRNAVA-CSKA SOFIA Multigol Ospite 1-2

ZELEZNICAR-BRAGA 2+Over 1.5

Comparazione quote

La vittoria del Bohemian è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.79 su Sportbet. La combo “2+Over 1.5” in Zeleznicar-Braga è quotata invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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