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Teste di serie subito alla prova a Kitzbuhel: i pronostici del primo turno

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La terra battuta di Kitzbuhel offre una giornata ricca di incroci interessanti e decisivi: analisi e pronostici dei principali match di martedì 21 luglio.

La terra battuta di Kitzbuhel propone un programma interessante già nei primi turni. Due delle teste di serie del torneo, per cominciare, saranno chiamate a un debutto tutt’altro che agevole, per cui ci sono buone ragioni per pensare che assisteremo ad incontri più scoppiettanti di quanto il ranking lasci immaginare.

Kecmanovic
Teste di serie subito alla prova a Kitzbuhel: i pronostici del primo turno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Uno degli incontri più attesi di martedì 21 luglio è quello che metterà di fronte Daniel Altmaier e Raphael Collignon. Da una parte c’è il tedesco, giocatore che sulla terra battuta ha spesso trovato buoni risultati; dall’altra il belga, reduce dalla finale raggiunta a Gstaad e poi vinta da Stefanos Tsitsipas. Sulla terra Altmaier sa essere molto competitivo, ma il belga sta vivendo una stagione di crescita nel circuito maggiore e arriva in Austria da testa di serie. Collignon sembra aver acquisito maggiore continuità di rendimento negli ultimi mesi e parte con un leggero vantaggio in una sfida che si preannuncia combattuta.

Molto intrigante anche il faccia a faccia tra Sebastian Baez e Miomir Kecmanovic: L’argentino arriva al torneo austriaco da giocatore abituato a esprimersi al meglio sulla terra battuta, mentre il serbo è in cerca di un risultato importante che gli dia la carica. Sul piano tecnico il confronto appare molto equilibrato, ma la fame di Kecmanovic induce a dargli qualcosa in più in vista dell’esordio.

Kitzbuhel 2026, i pronostici di martedì 21 luglio

Halys
Kitzbuhel 2026, i pronostici di martedì 21 luglio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche Djere-Halys promette spettacolo; il francese può fare affidamento su un tennis aggressivo, ma la terra battuta continua a essere il terreno ideale per Djere, qualificato al tabellone principale e spesso molto efficace quando riesce a trovare ritmo su questa superficie. Per il serbo è un’occasione importante per iniziare bene una settimana che potrebbe offrirgli diverse opportunità: sarà quindi lui, verosimilmente, a vincere.

Chiude il quadro Struff-Shevchenko. Il tedesco cerca conferme dopo una stagione altalenante, mentre Shevchenko proverà a sfruttare la propria solidità per metterlo in difficoltà fin dall’inizio. L’esperienza di Struff e la sua capacità di prendere in mano gli scambi nei momenti chiave, però, lo rendono il favorito per il passaggio del turno.

Collignon in Altmaier-Collignon
Kecmanovic in Baez-Kecmanovic
Djere in Djere-Halys
Struff in Struff-Shevchenko

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