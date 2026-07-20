Su il sipario a Estoril: i pronostici dei match di martedì 21 luglio

Analisi e pronostici delle sfide in programma martedì 21 luglio all’Atp 250 di Estoril: in campo, tra gli altri, anche Stan Wawrinka.

Sarà una settimana particolarmente interessante quella che avrà come scenario la terra battuta portoghese. L’Estoril Open propone infatti, fin dal primo turno, alcuni incroci che coinvolgono giocatori molto attesi, tra teste di serie, beniamini di casa e tennisti reduci da settimane positive.

Ad aprire il programma sarà il match tra Nuno Borges e Felipe Meligeni Alves Luz: il primo arriva a Estoril dopo aver confermato anche a Bastad di attraversare un buon momento, raggiungendo i quarti di finale del torneo. Luz proverà a sfruttare le proprie qualità sulla terra, ma il portoghese parte con qualcosa in più sia per rendimento recente sia per il contesto a suo favore. Il pronostico, in definitiva, pende dalla parte di Borges.

Interessante anche la sfida tra Vilius Gaubas e Pablo Carreno Busta: il lituano continua a mettersi alla prova nel circuito maggiore, ma dall’altra parte della rete troverà un giocatore che sulla terra battuta ha una marcia in più. Carreno Busta, pur non essendo più il giocatore che aveva raggiunto la top 10, resta un avversario di grande esperienza su questa superficie e ha le carte in regola, di conseguenza, per iniziare il torneo con il piede giusto.

Primo turno Atp Estoril: i vincenti dei match di martedì 21 luglio

Grande interesse anche per Botic Van de Zandschulp e Jaime Faria: quest’ultimo avrà il sostegno del pubblico e arriva all’appuntamento dopo settimane incoraggianti, nelle quali ha raccolto risultati importanti, compreso il successo ottenuto a Gstaad contro Stan Wawrinka. van de Zandschulp possiede maggiore esperienza nel Tour, ma sulla terra il margine tra i due appare ridotto e Faria sembra avere l’occasione giusta per regalarsi un’altra vittoria di prestigio.

Chiude il programma Wawrinka-Burruchaga. Lo svizzero, alla sua ultima stagione nel circuito, continua a rappresentare un avversario affascinante da affrontare, ma Román Andrés Burruchaga sembra arrivare a Estoril con maggiori certezze. L’argentino è reduce da un’ottima settimana a Umago, dove ha raggiunto le semifinali, mentre Wawrinka continua ad alternare prestazioni di buon livello a passaggi a vuoto. L’esperienza del tre volte campione Slam non basta per ribaltare il pronostico, che pende dalla parte del sudamericano.

Borges in Borges-Luz

Carreno Busta in Gaubas-Carreno Busta

Faria in Van de Zandschulp-Faria

Burruchaga in Wawrinka-Burruchaga