Pronostico Vikingur-Hapoel Beer Sheva: vogliono la 24esima

Vikingur-Hapoel Beer Sheva è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla
I campioni islandesi del Vikingur sognano di andare avanti in questa manifestazione. Mai nella loro storia sono riusciti a prendersi così tanto. E sognano soprattutto la 24esima partita utile in casa. Sì, al momento sono 23, appunto, le partite senza sconfitte davanti al pubblico amico.
Gli islandesi hanno superato il turno con un gol in pieno recupero la scorsa settimana. Una dimostrazione di forza importante. Non tanto tecnica – i valori rimangono sempre quelli – ma soprattutto caratteriale. Non mollano mai. Non hanno nessuna intenzione di cedere a quello che quasi sempre, guardando all’Europa, è un fattore sotto gli occhi di tutti: le minori qualità tecniche. La stagione dell’Hapoel non è iniziata nel migliore dei modi: la sconfitta in finale di Supercoppa è una macchia che potrebbe lasciare il segno, almeno in questa prima fase della stagione.
Non sarà semplice su questo campo che, come detto, è un fortino vero e proprio per il Vikingur. E siccome i numeri indicano sempre qualcosa, crediamo che i padroni di casa possano riuscire in quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio. Non decisivo. La qualificazione, in ogni caso, si giocherà la prossima settimana.
Come vedere Vikingur-Hapoel Beer Sheva in diretta tv e in streaming
Vikingur-Hapoel Beer Sheva è in programma martedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Vikingur è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.
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Il pronostico
In una gara che dovrebbe comunque regalare almeno un gol per squadra – e già questa quota è abbastanza alta da inserirla serenamente in una multipla – occhio pure alla vittoria dei padroni di casa che sognano il 24esimo risultato utile interno di fila.
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Le probabili formazioni di Vikingur-Hapoel Beer Sheva
VIKINGUR (4-4-2): Kristinsson; Gunnarsson, Ekroth, Porkelsson, Gudjonsson; Ibrahimagic, Hafsteinsson, Sigurdsson, Ingimundarson; Hansen, Borgporsson.
HAPOEL BEER SHEVA (4-3-3): Marciano; Mizrahi, Vitor, Blorian, Lopes; Ventura, Peretz, Ganah; Kangwa, Zlatanovic, Levy.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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