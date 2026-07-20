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Pronostico Vikingur-Hapoel Beer Sheva: vogliono la 24esima

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Vikingur-Hapoel Beer Sheva è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla 

I campioni islandesi del Vikingur sognano di andare avanti in questa manifestazione. Mai nella loro storia sono riusciti a prendersi così tanto. E sognano soprattutto la 24esima partita utile in casa. Sì, al momento sono 23, appunto, le partite senza sconfitte davanti al pubblico amico.

Pronostico Vikingur-Hapoel Beer Sheva
Pronostico Vikingur-Hapoel Beer Sheva: vogliono la 24esima : vogliono la 24esima (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gli islandesi hanno superato il turno con un gol in pieno recupero la scorsa settimana. Una dimostrazione di forza importante. Non tanto tecnica – i valori rimangono sempre quelli – ma soprattutto caratteriale. Non mollano mai. Non hanno nessuna intenzione di cedere a quello che quasi sempre, guardando all’Europa, è un fattore sotto gli occhi di tutti: le minori qualità tecniche. La stagione dell’Hapoel non è iniziata nel migliore dei modi: la sconfitta in finale di Supercoppa è una macchia che potrebbe lasciare il segno, almeno in questa prima fase della stagione.

Non sarà semplice su questo campo che, come detto, è un fortino vero e proprio per il Vikingur. E siccome i numeri indicano sempre qualcosa, crediamo che i padroni di casa possano riuscire in quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio. Non decisivo. La qualificazione, in ogni caso, si giocherà la prossima settimana.

Come vedere Vikingur-Hapoel Beer Sheva in diretta tv e in streaming

Vikingur-Hapoel Beer Sheva è in programma martedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

In una gara che dovrebbe comunque regalare almeno un gol per squadra – e già questa quota è abbastanza alta da inserirla serenamente in una multipla – occhio pure alla vittoria dei padroni di casa che sognano il 24esimo risultato utile interno di fila.

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Le probabili formazioni di Vikingur-Hapoel Beer Sheva

VIKINGUR (4-4-2): Kristinsson; Gunnarsson, Ekroth, Porkelsson, Gudjonsson; Ibrahimagic, Hafsteinsson, Sigurdsson, Ingimundarson; Hansen, Borgporsson. 
HAPOEL BEER SHEVA (4-3-3): Marciano; Mizrahi, Vitor, Blorian, Lopes; Ventura, Peretz, Ganah; Kangwa, Zlatanovic, Levy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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