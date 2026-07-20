Pronostico Sabah-KuPS: due quote stanno crollando

Sabah-KuPS è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sabah e KuPS non hanno mai raggiunto il terzo turno di qualificazione nei preliminari di Champions: va da sé che per una delle due si tratterà di un traguardo molto importante.

Stando alle quote dei bookmaker, i favoriti di questa doppia sfida sono gli azeri, protagonisti lo scorso anno di una stagione da sogno, nella quale sono riusciti contro ogni pronostico a interrompere la “dittatura” del più quotato Qarabag realizzando una storica doppietta campionato-coppa nazionale. La squadra allenata dal tecnico lituano Valdas Dambrauskas non sembra aver disperso quell’entusiasmo: l’avventura nella coppa più prestigiosa è iniziata con il piede giusto e cioè con due vittorie nel primo turno sui gallesi del TNS, battuti complessivamente 4-1 tra andata e ritorno.

Decisamente più sofferto invece il passaggio del turno dei finlandesi, che dopo aver vinto 2-0 in Macedonia del Nord contro il Vardar si sono un po’ rilassati perdendo con lo stesso risultato tra le mura amiche.

Nei supplementari il KuPS si è poi rimesso in carreggiata, realizzando due gol (Armah e Parzyszek) che hanno di fatto reso inutile la terza marcatura del Vardar (2-3), al quale ne sarebbe bastata un’altra per andare ai rigori. Nello scorso fine settimana gli uomini di Mika Nuutinen hanno piegato 2-0 lo SJK nel campionato finlandese – in pieno svolgimento a differenza di quello azero – mantenendo così la vetta della Veikkausliiga e portando a casa l’ennesimo risultato positivo (il KuPS non perde da inizio maggio in patria).

Come vedere Sabah-KuPS in diretta tv e streaming

La sfida tra Sabah e KuPS, in programma martedì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Comparazione quote

La vittoria del Sabah è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet.

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Il pronostico

I bookmaker danno fiducia al Sabah e le recenti tendenze del mercato con il crollo delle quote sul segno 1 e sull’Over 2.5 ne sono la conferma diretta. La formazione azera ha mostrato un’eccellente continuità di rendimento, vincendo otto delle ultime dieci gare ufficiali e incassando appena 0.7 gol a partita. Tuttavia, in difesa peserà l’assenza dello squalificato Solvet, elemento chiave del blocco di Dambrauskas. Dall’altro lato, il KuPS può contare sul fattore ritmo partita derivante dal campionato finlandese in corso e da un rendimento esterno spaventoso (cinque vittorie nelle ultime sei trasferte e soli 0,33 gol subiti di media), pur dovendo monitorare le condizioni dell’attaccante Paananen.

Il vistoso calo della quota vittoria per i padroni di casa si sposa perfettamente con la forza d’impatto del Sabah tra le mura amiche. La qualità tecnica superiore della compagine di Dambrauskas spingerà gli azeri ad aggredire il match per ipotecare la qualificazione già nella gara d’andata.

Le probabili formazioni di Sabah-KuPS

SABAH (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev, Isayev; Parris, Mickels, Simic.

KUPS (4-2-3-1): Kreidl; Puukko, Magassa, Adams, Antwi; Gasc, Pennanen; Jyry, Engvall, Armah; Moreno.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1