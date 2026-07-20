Pronostico Mjallby-Lincoln Red Imps: scacciata la crisi

Mjallby-Lincoln è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla
Dopo aver eliminato la squadra andorriana dell’Inter Escaldes, il Lincoln per andare avanti in questo turno di Champions League ha bisogno quasi di un miracolo. La truppa di Gibilterra infatti affronta gli svedesi del Mjallby. E la prima è in trasferta, tra le altre cose.
Di solito si pensa che giocando il match di ritorno in casa, in generale, si possono avere maggiori possibilità di passare il turno. In questo caso, però, tutti i sogni si possono chiudere subito, nella gara in programma martedì sera. Gli svedesi sono superiori e lo sanno benissimo ed è per questo motivo che, con ogni probabilità, proveranno subito a mettere le cose in chiaro senza prendersi nessun rischio per la sfida di ritorno in programma la prossima settimana.
Una boccata d’ossigeno per la squadra di casa. Una vera e propria voglia anche di invertire la rotta rispetto a quelle che sono state le ultime uscite. Parliamo infatti di una squadra che non vince dal 14 maggio e che in questi due mesi e passa ha piazzato, si fa per dire, cinque pareggi e tre sconfitte in tutte le competizioni alle quali ha partecipato. In poche parole c’è anche da mettersi in un certo senso la crisi alle spalle. E l’occasione è abbastanza ghiotta per riuscire a farlo senza particolari intoppi.
Come vedere Mjallby-Lincoln in diretta tv e in streaming
Mjallby-Lincoln è in programma martedì alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Mjalby è quotata 1.14 su Goldbet e Lottomatica e a 1.14 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.
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Il pronostico
La vittoria degli svedesi non è in discussione. E in un colpo solo il Mjalby si prenderà la vittoria e si metterà alle spalle la crisi. Inoltre si prenderà pure una grossa fetta di qualificazione. Il livello del Lincoln è basso per riuscire anche a pensare al possibile miracolo.
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Le probabili formazioni di Mjallby-Lincoln
MJALLBY (3-4-3): Wallinder; Noren, Svanberg, Miettinen; Nielsen, Gustafson, Gustavsson, Stroud; Lindeberg, Manneh, Samuelsen.
LINCOLN (4-3-3): Hankins; Nano, Eersteling, Lopes, Rutjens; Mandi, Mula, Joe; Garcia, Alvarez, Toledano.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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