Pronostico Larne-Stella Rossa: il discorso lo chiudono all’andata

Larne-Stella Rossa è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla
In questo secondo turno preliminare di Champions League entrano in campo delle formazioni che hanno la possibilità di arrivare alla fase a girone unico. In poche parole si inizia a fare sul serio. E tra queste squadre c’è sicuramente la Stella Rossa. I serbi hanno qualità importanti e sicuramente sono una di quelle truppe in grado di arrivare alla fase finale.
Anche perché il Larne, formazione nordirlandese che ha eliminato il Tre Fiori, è davvero di basso livello. Nonostante tra amichevoli, appunto il primo turno, e partite di playoff del campionato non perda dal sette aprile e quindi potrebbe anche passare l’idea di una squadra che se la potrebbe giocare, non crediamo che in questo match ci possano essere possibilità di sorta. Anzi, c’è da metterlo nero su bianco, l’obiettivo della Stella Rossa – che quasi sicuramente verrà centrato – è quello di chiudere il discorso qualificazione già nella gara che è in programma nella serata di martedì.
Nessuno se la vuole portare per le lunghe e nessuno ha voglia di rischiare qualcosa. Quando il divario è così netto ci pare anche giusto chiudere ogni discorso nel minor tempo possibile. La Stella Rossa ha tutte le qualità per farlo. Ma anche la forza fisica. E pure l’esperienza.
Come vedere Larne-Stella Rossa in diretta tv e in streaming
Larne-Stella Rossa è in programma martedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria della Stella Rossa è quotata 1.12 su Goldbet e Lottomatica e a 1.12 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.
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Il pronostico
La Stella Rossa, per quanto vi abbiamo spiegato prima, non si prenderà nessun rischio. La voglia di qualificazione è altissima e anche le qualità sono completamente diverse. Quindi sfida da vittoria esterna, in una gara con una sola squadra a segno. Quella ospite, ovviamente.
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Le probabili formazioni di Larne-Stella Rossa
LARNE (4-3-3): Ferguson; Cosgrove, McClelland, Ridley, Donnelly; Gallagher, Doherty, Bent; McKendry, Gibson, Lusty.
STELLA ROSSA (4-3-3): Gutesa; Seol, Veljkovic, Erakovic, Tiknizyan; Elsnik, Krunic, Fani; Loizou, Duarte, Ivanic.
POSSIBILE RISULTATO: 0-3
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