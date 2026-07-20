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Pronostico Iberia-Slovan Bratislava: dimenticare la delusione

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Iberia-Slovan Bratislava è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla 

Per la seconda volta nella loro storia gli georgiani dell’Iberia raggiungono questa fase della Champions League. Ma è evidente che contro lo Slovan Bratislava, chiamato a dimenticare la delusione dello scorso anno, le possibilità di andare avanti siano poche.

Pronostico Iberia-Slovan Bratislava
Pronostico Iberia-Slovan Bratislava: dimenticare la delusione (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gli ospiti hanno pure bisogno di mettere da parte la cocente e prematura eliminazione dello scorso anno. Doppia eliminazione, visto che poi si sono dovuti accontentare di una Conference League che di emozioni e sogni non ne ha nemmeno regalati. Yaya Touré, tecnico degli slovacchi, vuole alzare il livello di prestazioni della propria rosa e, sotto questo aspetto, una partita del genere può sicuramente aiutare.

Gli unici dubbi arrivano dalla condizioni fisica: gli georgiani sono avanti nella preparazione appunto per aver dovuto affrontare altre sfide da dentro o fuori in questa estate. Ma le qualità tecniche pendono tutte da un lato. Quindi sì, ci aspettiamo comunque una vittoria esterna in questo caso. 

Come vedere Iberia-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming

Iberia-Slovan Bratislava è in programma martedì alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dello Slovan Bratislava è quotata 1.83 su GoldbetLottomatica e a 1.83 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Non solo una vittoria esterna – anche la doppia esterna potrebbe essere un buon compromesso – ma soprattutto una sfida da almeno un gol per squadra. Per via della migliore preparazione atletica l’Iberia una rete dovrebbe riuscire a trovarla per cercare anche di tenere vivo, per quel poco che può valere, il discorso qualificazione.

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Le probabili formazioni di Iberia-Slovan Bratislava

IBERIAN (4-3-3): Makaridze; Zohouri, Amisulashvili, Selimovic, Jinjolava; Dadiani, Kardava, Kutsia; Bedoshvili, Sikharulashvili, Natchkhebia. 
SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Medvedev, Bajric, Markovic, Cruz; Mustafic, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Yirajang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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