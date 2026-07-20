Pronostico Egnatia-Celje: il fattore determinante

Egnatia-Celje è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla

Nelle ultime stagioni abbiamo sicuramente imparato a conoscere il Celje, una squadra che sta riuscendo ad alzare il proprio livello anno dopo anno e che arriva anche alle fasi finali delle manifestazioni europee.

Ecco, il fattore determinante in questa sfida contro gli albanesi dell’Egnatia – che vivono un momento magico di forma – potrebbe essere l’esperienza che gli slovacchi hanno maturato nel corso di questi anni. Sì, perché sono decisamente più abituati, rispetto ai padroni di casa, a giocare partite del genere.

Ovvio, questa è una di quelle sfide che rimane aperta, almeno nel match d’andata, a qualsiasi risultato. Il tutto si deciderà la prossima settimana nel secondo turno in programma. Ecco perché il Celje sa benissimo che uscire indenni da questa trasferta, comunque non semplicissima, potrebbe essere un tassello importante per la qualificazione al turno successivo. Ed è così che torna in gioco l’esperienza della quale vi abbiamo parlato qualche riga fa.

Come vedere Egnatia-Celje in diretta tv e in streaming

Egnatia-Celje è in programma mercoledì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Crediamo fortemente possa essere una gara da almeno una rete per squadra. E occhio al pareggio che potrebbe essere il risultato finale. Gli ospiti sanno che una X potrebbe risultare decisiva in vista della sfida di ritorno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Egnatia-Celje

Al momento non è possibile avere le probabili formazioni di questo match.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1