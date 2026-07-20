Home » CALCIO » Pronostico Egnatia-Celje: il fattore determinante

Pronostico Egnatia-Celje: il fattore determinante

di

Egnatia-Celje è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla 

Nelle ultime stagioni abbiamo sicuramente imparato a conoscere il Celje, una squadra che sta riuscendo ad alzare il proprio livello anno dopo anno e che arriva anche alle fasi finali delle manifestazioni europee.

Pronostico Egnatia-Celje
Pronostico Egnatia-Celje: il fattore determinante (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ecco, il fattore determinante in questa sfida contro gli albanesi dell’Egnatia – che vivono un momento magico di forma – potrebbe essere l’esperienza che gli slovacchi hanno maturato nel corso di questi anni. Sì, perché sono decisamente più abituati, rispetto ai padroni di casa, a giocare partite del genere.

Ovvio, questa è una di quelle sfide che rimane aperta, almeno nel match d’andata, a qualsiasi risultato. Il tutto si deciderà la prossima settimana nel secondo turno in programma. Ecco perché il Celje sa benissimo che uscire indenni da questa trasferta, comunque non semplicissima, potrebbe essere un tassello importante per la qualificazione al turno successivo. Ed è così che torna in gioco l’esperienza della quale vi abbiamo parlato qualche riga fa.

Come vedere Egnatia-Celje in diretta tv e in streaming

Egnatia-Celje è in programma mercoledì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su GoldbetLottomatica e a 3.25 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su GoldbetLottomatica e a 1.85 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Crediamo fortemente possa essere una gara da almeno una rete per squadra. E occhio al pareggio che potrebbe essere il risultato finale. Gli ospiti sanno che una X potrebbe risultare decisiva in vista della sfida di ritorno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Egnatia-Celje

Al momento non è possibile avere le probabili formazioni di questo match. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni