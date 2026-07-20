Pronostico Ararat Armenia-Shamrock Rovers: attacchi ispirati e difese ballerine

Ararat Armenia-Shamrock Rovers è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per gli armeni dell’Ararat si tratta di una prima volta storica: non erano mai spinti così avanti nei turni di qualificazione alla coppa più prestigiosa, fermandosi sempre al primo ostacolo. Stavolta le cose sono andate diversamente ed il merito principale è del successo casalingo conquistato all’andata contro i lettoni del Riga, abbattuti 2-0 tra le mura amiche. Una vittoria – arrivata anche grazie alla superiorità numerica dell’Ararat negli ultimi venti minuti – che ha messo in discesa la qualificazione e che ha messo gli uomini guidati dal portoghese Manuel Tulipa al riparo da brutte sorprese.

Forti di quel risultato, i caucasici si sono potuti permettere di correre qualche rischio in Lettonia, rimanendo però fino all’ultimo con il fiato sospeso.

Finiti sotto 2-0 nella prima mezz’ora, hanno tenuto i nervi saldi segnando due gol nella ripresa e scongiurando il pericolo ribaltone. Alla fine, tuttavia, il Riga è riuscito ad avere la meglio realizzando la rete del definitivo 3-2 nel recupero ma per portare la doppia sfida ai tempi supplementari avrebbero dovuto vincere con almeno due gol di scarto. Era da oltre un anno, in ogni caso, che l’Ararat non incassava più di due reti nella stessa partita.

Anche gli irlandesi dello Shamrock Rovers hanno superato il primo turno con non poche difficoltà. I biancoverdi, che nelle ultime due stagioni hanno giocato la fase a girone unico della Conference League, una settimana fa si sono scatenati contro i maltesi del Floriana (5-1) dopo aver sorprendentemente toppato l’andata (sconfitta per 2-0 a Malta). Sfruttando l’entusiasmo per la qualificazione al turno successivo, lo Shamrock venerdì scorso ha fatto la voce grossa anche nella coppa nazionale, spazzando via 4-1 il Cork City. Il problema della squadra di Stephen Bradley restano le trasferte, dove hanno rimediato tre KO nelle ultime sei partite.

Come vedere Ararat Armenia-Shamrock Rovers in diretta tv e streaming

La sfida Ararat-Armenia-Shamrock Rovers, in programma martedì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

L’Ararat-Armenia vanta un ruolino casalingo di tutto rispetto, avendo perso soltanto una delle ultime sette gare interne. E proverà a sfruttare il fattore campo a Yerevan per indirizzare subito la qualificazione.

Lo Shamrock risponde con un reparto avanzato in stato di grazia straordinario (9 reti realizzate nelle ultime due partite tra Europa e coppa nazionale), ma sconta storicamente una certa vulnerabilità quando gioca lontano dalle proprie mura. Con due difese che concedono quasi sempre almeno una marcatura a partita e attacchi capaci di esaltarsi nei momenti chiave, la giocata con entrambe le squadre a segno appare estremamente solida e probabile sia per i dati statistici recenti che per l’impostazione tattica della gara.

Le probabili formazioni di Ararat Armenia-Shamrock Rovers

ARARAT-ARMENIA (4-3-3): Bracim; Hovhannisyan, Wilson, Julio, Grigoryan; Oliveira, Muradyan, Tera; Shaghoyan, Lima, Serobyan.

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): McGinty; Grace, Pico, C. O’Sullivan; Mulraney, Watts, Healy, Byrne, Brennan; McGovern, Burke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1