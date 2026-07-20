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I pronostici di lunedì 20 luglio: Allsvenskan, Superettan e altri campionati

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I pronostici di lunedì 20 luglio: in campo Allsvenskan, Superettan e altri campionati minori in giro per l’Europa

La tredicesima giornata del campionato svedese si conclude oggi con le ultime due partite: Kalmar-Malmo e Orgryte-Djurgarden.  La sfida tra Kalmar e Malmo, valida per la giornata numero 13 del campionato svedese, mette in palio dei punti pesantissimi. Parliamo di due squadre che non sono partite benissimo e che sperano di risollevare le sorti della propria classifica.

I pronostici di lunedì 20 luglio: Allsvenskan, Superettan e altri campionati (Profilo Instagram Malmo) – IlVeggente.it

 

I padroni di casa, dopo tre vittorie di fila, nel turno della passata settimana hanno perso sul campo dell’Hammarby. Una sconfitta quasi scontata per quello che è il valore. Mentre il Malmo viene da quattro utili di fila che permettono di guardare con un certo interesse a delle posizioni di classifica che fino a poco tempo fa sembravano irrangiungibili.

Sarà una partita da almeno un gol per squadra, con la squadra ospite che parte leggermente favorita. L’Orgryte, squadra che occupa la penultima posizione in classifica, non vince da tre anni contro il Djurgarden e difficilmente riuscirà a farlo in questa occasione. Anche qui i gol dovrebbero arrivare puntuali con la squadra ospite favorita per la vittoria.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1.5 in Kalmar-Malmo, Allsvenskan, ore 19:00

Vincenti

  • RIGAS (in FS Jelgava-Rīgas FS, Virsliga, ore 17:00)
  • CSKA SOFIA (in Slavia Sofia-CSKA Sofia, First League Bulgaria, ore 18:15)
  • DJURGARDEN (in Orgryte-Djurgarden, Allsvenskan, ore 19:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Orgryte-Djurgarden, Allsvenskan, ore 19:00
  • KPV-RoPS, Ykkonen, ore 17:30
  • Slavia Sofia-CSKA Sofia, First League Bulgaria, ore 18:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Kalmar-Malmo, Allsvenskan, ore 19:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 4.70 GOLDBET ; 4.96 SPORTBET; 4.70 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Orgryte-Djurgarden, Allsvenskan, ore 19:00

 

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