Pronostico Thun-Dinamo Zagabria: esperienza e qualità per il colpo esterno

Thun-Dinamo Zagabria è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla

La prima partita ufficiale della stagione per Thun e Dinamo Zagabria vale tantissimo. Parliamo della Champions League. E andando a vedere anche la fase di amichevoli che queste due squadre hanno fatto fino al momento è evidente che i croati, almeno sotto l’aspetto del morale, ci arrivano meglio.

Tre vittorie e un pareggio – contano poco però – per i croati del presidente Boban. Al centro, questa squadra, tra le altre cose, anche di una serie di voci di mercato che vedono protagonisti gli uomini migliori: da Sergi Dominguez a Stojkovic, entrambi nel mirino della Lazio. Non solo, c’è da dire che la squadra che martedì sera giocherà in trasferta, ha sempre avuto un particolare feeling con questa competizione. Parliamo infatti di un club che arriva spesso alla fase a girone unico. Quindi ha maggiore esperienza.

Non ci sono mai stati scontri diretti tra Thun e Dinamo Zagabria. Gli svizzeri di casa partono sfavoriti non solo nell’arco dei 180 minuti, ma anche in questo match d’andata potrebbero regalare qualcosa. L’abitudine a partite di questo livello non arriva in poco tempo, quindi occhio a quello che potrebbe essere un importante colpo esterno che metterebbe subito in discesa il discorso per gli ospiti.

Come vedere Thun-Dinamo Zagabria in diretta tv e in streaming

Thun-Dinamo Zagabria è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Dinamo Zagabria è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra – sì, entrambe siamo certi troveranno la via della rete – è evidente che la Dinamo Zagabria parta avanti e potrebbe prendersi la vittoria. Il colpo esterno (ma anche la doppia se non volete rischiare più di tanto) è il risultato più probabile.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Thun-Dinamo Zagabria

Al momento non ci sono le probabili formazioni disponibili per questa partita.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2