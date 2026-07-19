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Pronostico Thun-Dinamo Zagabria: esperienza e qualità per il colpo esterno

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Thun-Dinamo Zagabria è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla 

La prima partita ufficiale della stagione per Thun e Dinamo Zagabria vale tantissimo. Parliamo della Champions League. E andando a vedere anche la fase di amichevoli che queste due squadre hanno fatto fino al momento è evidente che i croati, almeno sotto l’aspetto del morale, ci arrivano meglio.

Pronostico Thun-Dinamo Zagabria
Pronostico Thun-Dinamo Zagabria: esperienza e qualità per il colpo esterno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tre vittorie e un pareggio – contano poco però – per i croati del presidente Boban. Al centro, questa squadra, tra le altre cose, anche di una serie di voci di mercato che vedono protagonisti gli uomini migliori: da Sergi Dominguez a Stojkovic, entrambi nel mirino della Lazio. Non solo, c’è da dire che la squadra che martedì sera giocherà in trasferta, ha sempre avuto un particolare feeling con questa competizione. Parliamo infatti di un club che arriva spesso alla fase a girone unico. Quindi ha maggiore esperienza.

Non ci sono mai stati scontri diretti tra Thun e Dinamo Zagabria. Gli svizzeri di casa partono sfavoriti non solo nell’arco dei 180 minuti, ma anche in questo match d’andata potrebbero regalare qualcosa. L’abitudine a partite di questo livello non arriva in poco tempo, quindi occhio a quello che potrebbe essere un importante colpo esterno che metterebbe subito in discesa il discorso per gli ospiti.

Come vedere Thun-Dinamo Zagabria in diretta tv e in streaming

Thun-Dinamo Zagabria è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria della Dinamo Zagabria è quotata 2.00 su GoldbetLottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra – sì, entrambe siamo certi troveranno la via della rete – è evidente che la Dinamo Zagabria parta avanti e potrebbe prendersi la vittoria. Il colpo esterno (ma anche la doppia se non volete rischiare più di tanto) è il risultato più probabile.

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Le probabili formazioni di Thun-Dinamo Zagabria

Al momento non ci sono le probabili formazioni disponibili per questa partita.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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