Pronostico Fenerbahçe-Gornik Zabrze: il divario è enorme dopo gli ultimi colpi

Fenerbahçe-Gornik Zabrze è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Fenerbahçe nell’ultima Super Lig turca si è dovuto nuovamente accontentare della seconda piazza, chiudendo a -3 dai rivali storici del Galatasaray e prolungando l’astinenza: sono dodici anni che i Sarı Kanaryalar non riescono a vincere il campionato e a spodestare gli odiatissimi cugini. Questo significa che, anche quest’anno, i gialloblù dovranno passare dai preliminari per accedere alla League Phase di Champions League, sfuggita un anno fa nel drammatico spareggio di agosto con il Benfica, fallimento che finì per costare la panchina all’allora allenatore Mourinho, dopo qualche settimana curiosamente arruolato proprio dal club portoghese.

Ora gli uomini di Ismail Kartal ci riprovano: la loro avventura nelle qualificazioni comincerà dal secondo turno, percorso piazzate, ed il primo avversario è il Gornik Zabrze, vicecampione di Polonia e detentore della coppa nazionale.

Per non correre rischi il Fenerbahçe nelle ultime settimane si è dato da fare nel mercato estivo, mettendo a segno colpi importanti, da top club. Dal Marsiglia è arrivato Greenwood, corteggiato a lungo dalla Roma, per circa 40 milioni di euro, ma l’attacco è stato rinforzato anche dal ritorno dell’ex Lazio Muriqi, che nelle ultime stagioni ha segnato a valanga in Liga con il Maiorca, e dal 19enne Cherif dall’Angers, pagato 18 milioni. In difesa, invece, Kartal potrà contare sull’esperienza dell’olandese Aké, acquistato dal Man City. Con una rosa del genere, insomma, il Gornik non può incutere chissà quale timore, considerando pure che il club di Istanbul ha fatto benissimo nei test fin qui disputati, vincendo tre amichevoli contro Admira, Pogon e LASK. Anche i polacchi hanno disputato un buon precampionato (unico KO col Salisburgo) ma in settimana hanno perso la Supercoppa con il Lech Poznan, venendo spazzati via 3-1.

Come vedere Fenerbahçe-Gornik Zabrze in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Gornik Zabrze, in programma martedì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La differenza di cilindrata, tecnica ed economica tra le due rose è profonda. Il Fenerbahçe si presenta davanti ai propri tifosi con un roster profondamente rinnovato e rinforzato da elementi di livello internazionale che vorranno immediatamante mettersi in mostra nella prima gara ufficiale. I test estivi, del resto, hanno mostrato una squadra già fluida nella manovra e cinica sotto porta. Dall’altra parte, il Gornik Zabrze ha evidenziato pesanti lacune strutturali e una condizione difensiva ancora precaria nella recente finale di Supercoppa persa malamente. Nella bolgia di Istanbul, gli uomini di Kartal cercheranno di aggredire il match fin dai primi minuti per mettere in cassaforte la qualificazione ed evitare brutte sorprese in vista del ritorno.

La vittoria interna dei turchi è la base della lavagna, ma per alzare il valore della giocata la combo con l’Over 2.5 è perfetta. La spinta offensiva del tridente di Kartal, unita alla fragilità mostrata dai polacchi in Supercoppa, fa presagire una vittoria comoda con almeno due reti totali.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Gornik Zabrze

FENERBAHCE (4-1-4-1): Gunok; Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Mercan; Guendouzi; Kahveci, Fred, Elmaz, Akturkoglu; Talisca.

GORNIK ZABRZE (4-3-3): Schulze; Sacek, Janicki, Josema, Janza; Kubicki, Sadilek, Urbanski; Ismaheel, Prekop, Khlan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1