I pronostici di domenica 19 luglio: la finale dei Mondiali e non solo

I pronostici di domenica 19 luglio: c’è la finale dei Mondiali Spagna-Argentina e non solo, si giocano anche dei campionati

Una Finalissima, in tutti i sensi. Con in palio qualcosa di molto più importante e prestigioso rispetto al match che si sarebbe dovuto disputare la scorsa primavera, poi saltato – non senza polemiche – per motivi logistici e organizzativi. Già, perché la Spagna campione d’Europa affronterà i campioni del Sudamerica (e del Mondo, particolare tutt’altro che irrilevante) dell’Argentina a East Rutherford, New Jersey, nella partita più attesa, l’atto conclusivo del primo Mondiale extralarge della storia.

Hanno cominciato in 48 ma ne sono sopravvissute solo due: da un lato la Roja, tornata in finale a distanza di sedici anni dal trionfo sudafricano che incoronò per la prima volta le Furie Rosse; dall’altra l’Albiceleste, che oltre a conquistare la quarta stella punta a entrare direttamente nella leggenda vincendo due Mondiali di fila, impresa riuscita finora soltanto a Italia (1934, 1938) e Brasile (1958, 1962).

La sensazione è che sarà una finale molto più equilibrata di quanto suggerisca il percorso della Spagna. La Roja proverà a imporre il proprio calcio fatto di possesso, riaggressione e controllo degli spazi, mentre l’Argentina accetterà probabilmente di difendere più bassa per colpire in transizione e sfruttare la libertà di movimento di Messi. I duelli decisivi andranno probabilmente in scena a centrocampo, dove Rodri, Fabian ed Enzo Fernandez si contenderanno il controllo del ritmo della partita. È difficile immaginare un dominio come quello visto dalla Spagna contro la Francia: Scaloni dispone infatti di una squadra tatticamente più flessibile e capace di adattarsi ai diversi momenti della gara.

Ad ogni modo, la tensione di una finale mondiale unita all’incredibile solidità della difesa spagnola (un solo gol subito in sette sfide) fa immaginare una sfida tatticamente bloccata. La Spagna ha mostrato una completezza di sistema e una tenuta atletica superiore a quella dell’Albiceleste nel corso di tutto il mese nordamericano. Fatichiamo a vedere una sconfitta delle Furie Rosse nei 90 minuti regolamentari: la combo 1X+Under 2.5 protegge un eventuale pareggio tattico blindando la scommessa sotto la soglia dei tre gol totali.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1.5 in Elfsborg-Sirius, Allsvenskan, ore 16:30

Vincenti

NORRKOPING (in Norrköping-Sandviken, Superettan, ore 13:00)

(in Norrköping-Sandviken, Superettan, ore 13:00) SPAGNA O PAREGGIO (in Spagna-Argentina, Mondiali, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Norrköping-Sandviken , Superettan , ore 13:00

, , ore 13:00 Halmstad-Häcken, Allsvenskan, ore 16:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Aluminij-Maribor , Slovenia , ore 18:00

, , ore 18:00 Elfsborg-Sirius , Allsvenskan, ore 16:30

, ore 16:30 Spagna-Argentina, Mondiali, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 8.66 GOLDBET ; 9.86 SPORTBET; 8.66 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Spagna-Argentina, Mondiali 2026, ore 21:00