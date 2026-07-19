Pronostico Sturm Graz-Hearts: debutto complicato

Sturm Graz-Hearts è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Debuttano nei preliminari di Champions anche gli Hearts, storico club di Edimburgo che lo scorso maggio ha tenuto tutta la Scozia con il fiato sospeso. I Maroons, infatti, potevano essere la prima squadra non di Glasgow a vincere la Premiership scozzese dopo quarant’anni di ininterrotto duopolio Celtic-Rangers ma il sogno è andato in frantumi nell’ultima giornata, proprio nello “spareggio” del Celtic Park contro i biancoverdi, peraltro nei minuti finali del match che decideva il titolo. Una delusione enorme, dal momento che gli Hearts a lungo hanno guardato tutti dall’alto verso il basso, ma che non cancella l’ottimo percorso di una squadra che in ogni caso ha dimostrato di saper tenere testa a una corazzata del massimo campionato di Scozia.

Il secondo posto in Premiership è comunque valso un pass per i turni di qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie. L’avventura dei Maroons, che nel frattempo hanno cambiato allenatore affidandosi al belga Wouter Vrancken (ex Sint-Truidense), inizia dal secondo turno, nel percorso Piazzate.

Il primo ostacolo da superare sono gli austriaci dello Sturm Graz, che nelle ultime stagioni hanno accumulato una certa esperienza a livello continentale e difatti partono avanti anche nelle quote. Lo Sturm, così come gli scozzesi, ha disputato solo amichevoli finora: nelle ultime tre sono arrivate altrettante vittorie, segnando la bellezza di 10 gol complessivi. Nei test hanno brillato anche gli Hearts, reduci da due vittorie dopo il KO con il Livingston. Spicca, tra queste, il successo per 2-1 contro il Rayo Vallecano, finalista dell’ultima Conference League.

Come vedere Sturm Graz-Hearts in diretta tv e streaming

Sturm Graz-Hearts, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Comparazione quote

La vittoria dello Sturm Graz è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.86 su Sportbet. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet.

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Il pronostico

Lo Sturm Graz parte inevitabilmente con i favori del pronostico, potendo contare sul fattore campo e soprattutto su una maggiore abitudine a gestire la pressione delle notti europee. Gli austriaci hanno palesato uno stato di forma splendido in fase offensiva, segnando a ritmi altissimi nelle amichevoli precampionato. Gli Hearts, tuttavia, sono una squadra quadrata e ferita nell’orgoglio, che sotto la nuova guida tecnica cercherà di chiudersi con ordine per poi sfruttare le ripartenze e mantenere il discorso qualificazione aperto in vista del ritorno a Tynecastle.

L’intensità fisica potrebbe risentire dei carichi di lavoro estivi, ma il potenziale d’attacco dello Sturm unito all’entusiasmo scozzese promette una sfida vivace. La caratura tecnica superiore e l’abitudine alle sfide da dentro o fuori in Europa dello Sturm Graz dovrebbero fare la differenza in questo primo round. Davanti al proprio pubblico gli austriaci hanno le carte in regola per imporre il proprio ritmo e conquistare un successo dal peso specifico non indifferente.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Hearts

STURM GRAZ (3-4-2-1): Helac; Koller, Petrovic, Vallci; Hodl, Mamageishvili, Stankovic, Heil; Seidl, Beganovic; Jatta.

HEARTS (4-4-2): Schwolow; Borchgrevink, Kamara, Findlay, Kingsley; Kerjota, McEntee, Renaud, McPake; Braga, Ba-Sy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1