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Pronostico Orgryte-Djurgarden: non succede dal 2023

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Orgryte-Djurgarden è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico 

Non succede dal 2003. L’Orgryte, squadra che occupa la penultima posizione in classifica, non vince da tre anni contro il Djurgarden. Quinto, adesso, non distante dal secondo posto – distante quattro punti – ma molto lontano dal primo posto. Ma ci sono anche delle partite in meno che gli ospiti hanno da recuperare.

Pronostico Orgryte-Djurgarden
Pronostico Orgryte-Djurgarden: non succede dal 2003 (Profilo Instagram Djurgarden) – Ilveggente.it

Evidente, ovviamente, che si lotta per obiettivi diversi e per delle situazioni di classifica diverse. Così com’è abbastanza evidente, tra le altre cose, il valore diverso di queste due formazioni. Il Djurarden non tanti anni fa ha giocato anche la Champions League, mentre i padroni di casa a certi livelli non si sono mai affacciati.

Certo, contro l’Hacken, la scorsa settimana, i padroni di casa hanno piazzato una vittoria importante, una di quelle che possono aiutare a ritrovare fiducia e risorgere. Però gli ospiti vengono da un filotto di tre vittorie di fila e non si vogliono fermare.

Come vedere Orgryte-Djurgarden in diretta tv e in streaming

Orgryte-Djurgarden è in programma lunedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Djurdarden è quotata 1.42 su GoldbetLottomatica e a 1.42 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.58 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci pare possa essere scontata, in una gara da almeno tre reti complessive, la vittoria del Djurgarden.

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Le probabili formazioni di Orgryte-Djurgarden

ORGRYTE (5-4-1): Gusrafsson; Paulson, Styffe, Dreystam, Parker, Andreas; Hofvander, Vindehall, Parker-Price, Tribbling; Christofferson.
DJURGARDEN (4-2-3-1): Rinne; Johansson, Tenho, Une, Larsson; Stensson, Silatenen; Aslund, Hegland, Fallenius; Lien.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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