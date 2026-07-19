Pronostico Kalmar-Malmo: non c’è due senza tre

Kalmar-Malmo è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico

La sfida tra Kalmar e Malmo, valida per la giornata numero 13 del campionato svedese, mette in palio dei punti pesantissimi. Parliamo di due squadre che non sono partite benissimo e che sperano di risollevare le sorti della propria classifica.

I padroni di casa, dopo tre vittorie di fila, nel turno della passata settimana hanno perso sul campo dell’Hammarby. Una sconfitta quasi scontata per quello che è il valore. Mentre il Malmo viene da quattro utili di fila che permettono di guardare con un certo interesse a delle posizioni di classifica che fino a poco tempo fa sembravano irrangiungibili.

Ora, la situazione è questa: il Kalmar le ultime quattro partite le ha finite con un NO GOL, mentre il Malmo le ultime due con lo stesso finale. Invece, gli ultimi due scontri diretti, hanno sempre regalato almeno un gol per squadra. Quindi, vista la classifica e visto il momento crediamo al “non c’è due senza tre” del titolo di questo pronostico.

Come vedere Kalmar-Malmo in diretta tv e in streaming

Kalmar-Malmo è in programma lunedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Malmo è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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Il pronostico

Una gara, come detto, da almeno un gol per squadra. E una quota sotto questo aspetto sicuramente importante. Occhio anche alla possibile vittoria esterna. Il Malmo viene da un momento troppo positivo e non vuole fermarsi. Ci potrebbe stare.

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Le probabili formazioni di Kalmar-Malmo

KALMAR (5-4-1): Brolin; Jansson, Hallberg, Keita, Larsson; Rosenqvist, Gojani, Gustafsson, Magashy; Olusanya, Sagoe Jr.

MALMO (4-2-3-1): Olsen; Stryger, Djuric, Palsson, John; Rosengren; Haksabanovic, Busuladzic, Skogmar, Sjostrand; Botheim.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2