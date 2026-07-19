Pronostico AGF Aarhus-Lech Poznan: una quota in calo da non sottovalutare

AGF Aarhus-Lech Poznan è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel percorso Campioni dei turni di qualificazione alla prossima Champions figurano anche squadre che non hanno ancora esordito e che entreranno in scena direttamente nel secondo turno.

Parliamo dei campioni di Danimarca in carica, l’AGF Aarhus, e di quelli di Polonia del Lech Poznan. Solo per una delle due, tuttavia, questo sarà il primo match ufficiale della stagione 2026-27: il Lech, infatti, ne ha già disputato uno, quello che metteva in palio la Supercoppa polacca contro il Gornik Zabrze, arrivato secondo nell’ultima Ekstraklasa proprio alle spalle dei Kolejorz, nonché detentore della coppa nazionale. Un incontro in cui gli uomini di Niels Frederiksen hanno fatto valere la propria superiorità, vincendo 3-1 dopo aver ribaltato il vantaggio iniziale del Gornik. Tra i protagonisti della partita due vecchie conoscenze della nostra Serie A, l’attaccante Ishak, passato da Parma e Crotone, e l’ex Lecce Pablo Rodriguez, finiti entrambi nel tabellino dei marcatori insieme al centrocampista Kozubal.

L’Aarhus, al contrario, finora ha giocato soltanto amichevoli: la Superligaen aprirà i battenti nel prossimo fine settimana. I danesi nei quattro test sostenuti hanno avuto la meglio sugli scozzesi del Motherwell e sui connazionali dell’Horsens, mentre contro il più quotato Union Saint-Gilloise è arrivata una sconfitta per 2-1.

Come vedere AGF Aarhus-Lech Poznan in diretta tv e streaming

AGF Aarhus-Lech Poznan, in programma martedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “X2+Under 3.5” è quotata a 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’esordio assoluto dell’Aarhus, appesantito dai carichi della preparazione e unito allo spostamento dell’incontro sul campo neutro di Randers, spingerà i danesi a una condotta estremamente prudente per evitare di compromettere la qualificazione. Dal canto suo, il Lech Poznan ha sì il ritmo partita derivante dal trionfo in Supercoppa, ma Frederiksen sa bene che in una trasferta europea europea di andata l’obiettivo primario è blindare la linea difensiva, per poi sfruttare l’esperienza di Ishak in ripartenza e capitalizzare il ritorno tra le mura amiche. Uniamo dunque il trend calante dell’Under 2.5 con lo stato di forma superiore dei polacchi. Il Lech ha già dimostrato una brillantezza ufficiale che all’Aarhus ancora manca.

Le probabili formazioni di AGF Aarhus-Lech Poznan

AGF AARHUS (3-4-2-1): Hansen; Jensen-Abbew, Tingager, Kahl; Links, Knudsen, Jorgensen, Emmery; Anderson, Arnstad; Bech.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Lis; Pereira, Monka, Yegbe, Gurgul; Murawski, Kozubal; Walemark, Rodriguez, Palma; Ishak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1