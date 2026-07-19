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Pronostico AGF Aarhus-Lech Poznan: una quota in calo da non sottovalutare

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AGF Aarhus-Lech Poznan è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel percorso Campioni dei turni di qualificazione alla prossima Champions figurano anche squadre che non hanno ancora esordito e che entreranno in scena direttamente nel secondo turno.

Yegbe del Lech
Pronostico AGF Aarhus-Lech Poznan: una quota in calo da non sottovalutare (Instagram) – Ilveggente.it

Parliamo dei campioni di Danimarca in carica, l’AGF Aarhus, e di quelli di Polonia del Lech Poznan. Solo per una delle due, tuttavia, questo sarà il primo match ufficiale della stagione 2026-27: il Lech, infatti, ne ha già disputato uno, quello che metteva in palio la Supercoppa polacca contro il Gornik Zabrze, arrivato secondo nell’ultima Ekstraklasa proprio alle spalle dei Kolejorz, nonché detentore della coppa nazionale. Un incontro in cui gli uomini di Niels Frederiksen hanno fatto valere la propria superiorità, vincendo 3-1 dopo aver ribaltato il vantaggio iniziale del Gornik. Tra i protagonisti della partita due vecchie conoscenze della nostra Serie A, l’attaccante Ishak, passato da Parma e Crotone, e l’ex Lecce Pablo Rodriguez, finiti entrambi nel tabellino dei marcatori insieme al centrocampista Kozubal.

L’Aarhus, al contrario, finora ha giocato soltanto amichevoli: la Superligaen aprirà i battenti nel prossimo fine settimana. I danesi nei quattro test sostenuti hanno avuto la meglio sugli scozzesi del Motherwell e sui connazionali dell’Horsens, mentre contro il più quotato Union Saint-Gilloise è arrivata una sconfitta per 2-1.

Come vedere AGF Aarhus-Lech Poznan in diretta tv e streaming

Aarhus
Come vedere AGF Aarhus-Lech Poznan in diretta tv e streaming (Instagram) – Ilveggente.it

AGF Aarhus-Lech Poznan, in programma martedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

L’esordio assoluto dell’Aarhus, appesantito dai carichi della preparazione e unito allo spostamento dell’incontro sul campo neutro di Randers, spingerà i danesi a una condotta estremamente prudente per evitare di compromettere la qualificazione. Dal canto suo, il Lech Poznan ha sì il ritmo partita derivante dal trionfo in Supercoppa, ma Frederiksen sa bene che in una trasferta europea europea di andata l’obiettivo primario è blindare la linea difensiva, per poi sfruttare l’esperienza di Ishak in ripartenza e capitalizzare il ritorno tra le mura amiche. Uniamo dunque il trend calante dell’Under 2.5 con lo stato di forma superiore dei polacchi. Il Lech ha già dimostrato una brillantezza ufficiale che all’Aarhus ancora manca.

Le probabili formazioni di AGF Aarhus-Lech Poznan

AGF AARHUS (3-4-2-1): Hansen; Jensen-Abbew, Tingager, Kahl; Links, Knudsen, Jorgensen, Emmery; Anderson, Arnstad; Bech.
LECH POZNAN (4-2-3-1): Lis; Pereira, Monka, Yegbe, Gurgul; Murawski, Kozubal; Walemark, Rodriguez, Palma; Ishak.

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