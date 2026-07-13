Pronostico KuPS-Vardar: stavolta non ci sarà nessun crollo

KuPS-Vardar è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 17:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il KuPS, club finlandese, ha già un piede e mezzo al secondo turno di qualificazione dopo il 2-0 rifilato una settimana fa al Vardar, in Macedonia del Nord. Una partita caratterizzata dall’espulsione di Bosancic per doppia ammonizione – entrato a gara in corso, il centrocampista della compagine di Skopje si è fatto buttare fuori quasi subito – sebbene gli scandinavi avessero già indirizzato il match con i gol di Magassa e Armah a cavallo tra i due tempi di gioco, confermando la loro superiorità a livello tecnico e qualitativo.

A fare la differenza anche il numero di minuti nelle gambe. Il campionato in cui milita il KuPS, come del resto accade in Scandinavia, è in pieno corso di svolgimento rispetto a quello nordmacedone e il divario in termini di atletismo e resistenza si è notato tutto.

Il club della città di Kuopio, campione di Finlandia in carica, dopo quindici giornate è in cima alla classifica della Veikkausliiga, benché debba condividere la vetta con i rivali dell’Inter Turku, a quota 30 punti. Fondamentali le tre vittorie di fila contro TPS, Ilves e HJK, diventate quattro con la vittoria di Skopje. Reduce da 13 risultati utili consecutivi, il KuPS dovrà dimostrare di aver imparato la lezione: lo scorso anno, nel secondo turno di qualificazione alla Champions League, crollò incredibilmente nella gara di ritorno con il Kairat Almaty dopo che il match d’andata era terminato 2-0 per i finlandesi. Impresa che non sembra essere alla portata dei campioni di Macedonia del Nord, guidati dall’allenatore argentino Cristian Fabbiani.

Come vedere KuPS-Vardar in diretta tv e streaming

La sfida tra KuPS e Vardar, in programma martedì alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La combinazione ideale per la multipla è 1+Over 1.5. Il KuPS, del resto, ha dimostrato una superiorità atletica schiacciante già in quel di Skopje. Con il Vardar obbligato a scoprirsi e a lasciare spazi sanguinosi ai velocisti scandinavi, la vittoria interna abbinata a un minimo di due gol complessivi è l’opzione più solida sul palinsesto. I più coraggiosi potrebbero optare anche per l’Over 2.5, seguendo il “consiglio” degli allibratori. Se il Vardar inftati dovesse concedersi un atteggiamento ultraoffensivo guidato dalla garra di Fabbiani, il match della Savon Sanomat Areena potrebbe stapparsi rapidamente trasformandosi in un festival del gol con tre o più marcature totali nei 90 minuti.

Le probabili formazioni di KuPS-Vardar

KUPS (4-2-3-1): Kreidl; Puukko, Magassa, Nuhu, Antwi; Gasc, Pennanen; Jyry, Engvall, Armah; Moreno.

VARDAR (4-4-2): Taleski; Puleio, Matic, Velkovski, Jankulov; Torres, Nikolov, Castaneda, Pires; Omeragic, Zakaric.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0