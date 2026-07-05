I pronostici di domenica 5 luglio: ottavi di finale Mondiali 2026

I pronostici di domenica 5 luglio, proseguono gli ottavi di finale con Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra

Il programma degli ottavi di finale del Mondiale propone due sfide molto interessanti, con pronostici differenti. In Brasile-Norvegia la Seleção parte favorita, ma difficilmente avrà vita facile contro una nazionale che ha dimostrato di saper sfruttare ogni occasione in fase offensiva.

Il Brasile di Carlo Ancelotti dispone di maggiore qualità tecnica di un reparto offensivo capace di creare numerose occasioni da gol. La Norvegia, però, arriva a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato la Costa d’Avorio e può contare su uno dei centravanti più prolifici del panorama internazionale, Erling Haaland, elemento in grado di colpire anche con pochi palloni giocabili.

Per questo motivo il Brasile resta favorito per il passaggio del turno, ma il pronostico più interessante è il segno Gol, considerando il potenziale offensivo di entrambe le squadre e la capacità dei norvegesi di rendersi pericolosi anche in ripartenza.

Molto più equilibrata di quanto possa sembrare, invece, la sfida tra Messico e Inghilterra. Sulla carta gli inglesi hanno qualcosa in più sotto il profilo tecnico, ma il fattore campo potrebbe incidere in maniera significativa. La partita si giocherà infatti a Città del Messico, dove il sostegno del pubblico e l’altitudine rappresentano un vantaggio non trascurabile per la formazione di Javier Aguirre.

L’Inghilterra ha dovuto faticare più del previsto per eliminare il Congo, mostrando qualche difficoltà contro una squadra organizzata, mentre il Messico è in un ottimo momento di forma e arriva all’appuntamento trascinato dall’entusiasmo dei propri tifosi.

In una gara che si preannuncia molto tattica e combattuta, il pareggio appare una soluzione da non sottovalutare nei novanta minuti regolamentari, con la qualificazione destinata a decidersi soltanto dopo i tempi supplementari o, eventualmente, ai calci di rigore.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1.5 in Brasile-Norvegia, Mondiali, ore 19:00

Vincenti

BRASILE (in Brasile-Norvegia, Mondiali , ore 19:00)

(in Brasile-Norvegia, Mondiali ore 19:00) SHANGHAI SHENHUA (in Shanghai Shenhua-Zhejiang, Super League Cina , ore 13:35)

(in Shanghai Shenhua-Zhejiang, Super League Cina ore 13:35) GOTEBORG O PAREGGIO (in IFK Göteborg-AIK, Allsvenskan, ore 14:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Qingdao Hainiu-Chengdu Rongcheng , Super League Cina , ore 13:00

, , ore 13:00 Shanghai Shenhua-Zhejiang , Super League Cina , ore 13:35

, , ore 13:35 IFK Göteborg-AIK, Allsvenskan, ore 14:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brasile-Norvegia , Mondiali , ore 19:00

, , ore 19:00 Elfsborg-Hammarby, Allsvenskan, ore 16:30

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.58 GOLDBET ; 9.92 SPORTBET; 9.58 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Messico-Inghilterra, Mondiali, lunedì ore 02:00