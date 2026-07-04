Sinner-Mochizuki, l’outsider giapponese sfida il re di Wimbledon: il pronostico

Scocca l’ora degli ottavi a Wimbledon. Mochizuki ha stupito tutti, ma contro Sinner serve un’altra impresa: il pronostico della sfida di domenica 5.

Il Wimbledon di Jannik Sinner sembrerebbe procedere – ma facciamo sempre i dovuti scongiuri – senza intoppi. La vittoria in tre set sull’americano Jenson Brooksby ha confermato una crescita evidente rispetto all’esordio e ha restituito l’immagine di un numero 1 del mondo sempre più padrone del proprio tennis e delle proprie sensazioni.

Dall’altra parte della rete, ora che sta per scoccare l’ora degli ottavi di finale dello Slam britannico, ci sarà Shintaro Mochizuki, una delle rivelazioni di questa edizione dei Championships. Il giapponese, proveniente dalle qualificazioni, si è spinto fino alle fasi più concitate del torneo eliminando anche Rafael Jodar, uno dei giovani più osservati del Major. Dopo aver perso nettamente il primo set, ha saputo ribaltare il match con grande personalità.

Tra Sinner e Mochizuki non ci sono precedenti ufficiali nel circuito maggiore. È un incrocio inedito, ma il divario in termini di esperienza, continuità e rendimento ai massimi livelli resta chiaramente molto ampio. Il giapponese ha già superato ogni aspettativa, mentre l’azzurro continua a dare l’impressione di avere ancora margini di crescita all’interno del torneo.

Sinner-Mochizuki: il pronostico

Mochizuki ha meritato gli applausi del pubblico di Wimbledon: arrivare agli ottavi partendo dalle qualificazioni e battere un talento come Jodar non è casuale, soprattutto su una superficie ostica come l’erba. Tuttavia, affrontare Sinner richiederà uno sforzo maggiore: l’azzurro sta trasmettendo sensazioni sempre migliori partita dopo partita e, quando riesce a prendere in mano gli scambi fin dall’inizio, concede pochissimo. Per il giapponese sarà fondamentale partire forte, perché inseguire il numero 1 del mondo sull’erba londinese potrebbe essere quasi impossibile. Il pronostico pende con decisione, dunque, dalla parte di Sinner. Mochizuki può provare a rendere il match vivace nei primi giochi, ma la differenza di qualità e continuità dovrebbe emergere con il passare dei set. L’ipotesi più credibile è una vittoria dell’azzurro senza particolari affanni.