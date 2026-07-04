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I pronostici di sabato 4 luglio: Mondiali 2026, al via gli ottavi di finale

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I pronostici di sabato 4 luglio, iniziano gli ottavi di finale con Canada-Marocco alle 19:00 e Francia-Paraguay alle 23:00

Neanche il tempo di digerire la scorpacciata di partite prevista nel menù dei sedicesimi, che è già tempo di ottavi. Si inizia a fare sul serio in Nordamerica, con i Mondiali che entrano ufficialmente nella fase clou.

I pronostici di sabato 4 luglio: Mondiali 2026, al via gli ottavi di finale (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Sono solo 16 le sopravvissute al primo turno della fase a eliminazione diretta e tra queste abbiamo anche Canada e Marocco, che nel match dell’NRG Stadium di Houston si contenderanno il pass per i quarti di finale, dove incontreranno la vincente della sfida tra Paraguay e Francia.

Il Canada si trova davanti a un bivio identitario: Marsch ama giocare a viso aperto e con la linea difensiva alta, ma questa attitudine aggressiva rischia di essere un suicidio contro la spinta devastante delle fasce marocchine ed il pressing alto imposto da Ouahbi. Se il Marocco riuscirà a forzare la palla nella metà campo difensiva canadese, troverà verosimilmente delle transizioni rapide letali per la coppia centrale dei Canucks.

Ci attende un match teso, maschio, dove i nordafricani non usciranno sconfitti nei 90′ in una cornice da meno di quattro gol totali. Si può tentare anche la strada del Gol: la tendenza del Canada a non snaturarsi e l’incredibile statistica che vede il Marocco sempre a segno nelle ultime 10 gare (ma con qualche amnesia difensiva, vedi i 2 gol presi da Haiti) rendono questo segno una quota di valore assoluto.

Pochi dubbi invece su Francia-Paraguay: pur avendo eliminato la Germania con una partita gagliarda, i sudamericani non sembrano in grado di ingarbugliare il gioco dei fenomeni francesi.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1.5 in Canada-Marocco, Mondiali, ore 19:00

Vincenti

  • MAROCCO (in Canada-Marocco, Mondiali, ore 19:00)
  • FRANCIA (in Paraguay-Francia, Mondiali, ore 23:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Tianjin Jinmen Tigers-Shenzhen Xinpengcheng, Super League Cina, ore 14:00
  • SJK-TPS, Veikkausliiga, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Canada-Marocco, Mondiali, ore 19:00
  • Halmstad-Västeras, Allsvenskan, ore 15:00
  • Degerfors-Malmö, Allsvenskan, ore 15:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 17.28 GOLDBET ; 17.65 SPORTBET; 17.28 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Canada-Marocco, Mondiali, ore 19:00

 

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